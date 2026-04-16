ЗСНО рассмотрит законопроект о едином цвете такси в Нижегородской области Общество

В нижегородское Заксобрание внесен законопроект, предусматривающий введение единого цвета для такси. Документ размещен на официальном сайте регионального парламента.

Напомним, что с инициативой внести изменения в региональный закон об организации перевозок пассажиров выступил минтранс Нижегородской области. Из законопроекта следует, что такси должны быть оранжевыми, прямо как пассажирские автобусы. Исключение сделают для авто бизнес-класса - для них предусмотрен черный цвет.

При этом новые требования не будут применяться к такси, которые уже получили разрешение на перевозки (оно выдается на пять лет). Но после его окончания владельцам придется привести цвет машины в соответствие.

Тем временем в марте Общественный совет по развитию такси направил руководству области обращение с просьбой не поддерживать инициативу о введении обязательного цвета автомобилей такси. В отрасли считают, что это может привести к уходу части перевозчиков в тень и росту тарифов.

В минтрансе с этим не согласны: там уверены, что единый цвет, наоборот, упростит контроль за рынком, сделает такси более узнаваемыми и не скажется на ценах.