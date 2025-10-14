МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей в 2026 году Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах по дальнейшему увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году он превысит 27 тысяч рублей. Это заявление было сделано на стратегической сессии правительства, где обсуждались ключевые направления социально-экономической политики страны, передаёт 360.ru.

Мишустин подчеркнул, что рост МРОТ происходит быстрее, чем увеличивается инфляция. С начала 2025 года минимальная зарплата уже поднялась более чем на 16,5%, достигнув уровня свыше 22,4 тысячи рублей - это 48% от средней медианной зарплаты по стране..

Глава правительства отметил, что в следующем году ожидается ещё более значительное повышение — МРОТ увеличится на 20,5% и составит 27 093 рубля.

Премьер-министр уверен, что такое увеличение МРОТ положительно скажется на благосостоянии около 4,5 миллиона трудящихся в России.

Напомним, в мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Согласно указу власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.

При этом, согласно опросам, сейчас нижегородцы мечтают о МРОТ в размере 49 600 рублей.