Модный показ от маркетплейса прошел на Нижегородской ярмарке — видео Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

14 октября на Нижегородской ярмарке прошел модный показ от Яндекс Маркета Fashion Show FW 25/26 — первое событие подобного уровня в регионе.

Он объединил локальных и международных дизайнеров. Особое внимание было уделено нижегородскому бренду "Хохлома".

Видео: Анастасия Назарова

За образы отвечали стилисты Никита и Илья Хованские, которые только что работали на Неделе моды в Париже. А среди гостей были актер Марк Эйдельштейн, модель и телеведущая Мария Миногарова, актер и режиссер Александр Горчилин, фотомодель Лена Перминова и другие.

После показа НИА "Нижний Новгород" удалось пообщаться со звездой "Аноры" Эйдельштейном. Он признался, что пришел на фэшн-показ в одежде местного дизайнера.