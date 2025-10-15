Модный показ от маркетплейса прошел на Нижегородской ярмарке — видео

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

14 октября на Нижегородской ярмарке прошел модный показ от Яндекс Маркета Fashion Show FW 25/26 — первое событие подобного уровня в регионе. 

Он объединил локальных и международных дизайнеров. Особое внимание было уделено нижегородскому бренду "Хохлома". 

Видео: Анастасия Назарова

За образы отвечали стилисты Никита и Илья Хованские, которые только что работали на Неделе моды в Париже. А среди гостей были актер Марк Эйдельштейн, модель и телеведущая Мария Миногарова, актер и режиссер Александр Горчилин, фотомодель Лена Перминова и другие. 

После показа НИА "Нижний Новгород" удалось пообщаться со звездой "Аноры" Эйдельштейном. Он признался, что пришел на фэшн-показ в одежде местного дизайнера. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных