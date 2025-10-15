Модный показ от маркетплейса прошел на Нижегородской ярмарке — видео

Фото:
14 октября на Нижегородской ярмарке прошел модный показ от Яндекс Маркета Fashion Show FW 25/26 — первое событие подобного уровня в регионе.
Он объединил локальных и международных дизайнеров. Особое внимание было уделено нижегородскому бренду "Хохлома".
Видео: Анастасия Назарова
За образы отвечали стилисты Никита и Илья Хованские, которые только что работали на Неделе моды в Париже. А среди гостей были актер Марк Эйдельштейн, модель и телеведущая Мария Миногарова, актер и режиссер Александр Горчилин, фотомодель Лена Перминова и другие.
После показа НИА "Нижний Новгород" удалось пообщаться со звездой "Аноры" Эйдельштейном. Он признался, что пришел на фэшн-показ в одежде местного дизайнера.
