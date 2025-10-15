Соцучастковые провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей для фронта Общество

Активисты проекта "Социальный участковый" провели масштабный мастер-класс по изготовлению окопных свечей. К инициативе присоединились около 500 человек из разных районов столицы Приволжья и области.

Главная площадка гуманитарной акции работала на базе школы №190 в Автозаводском районе. Педагоги и учащиеся обратились к социальным участковым за содействием в организации, и команда проекта предоставила всестороннюю поддержку.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Алексей Генералов, глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, а также депутат городской Думы и координатор проекта "Социальный участковый" Кирилл Карташев.

Активисты показали, как изготавливаются окопные свечи, и обеспечили участников всем необходимым материалом.

"Обязанность тыла — помогать и поддерживать бойцов. Мы проводим такие мероприятия постоянно, команда социальных участковых — наши надежные соратники. Сегодня то, что задумывалось как инициатива одной школы, охватило всю областную столицу и муниципалитеты области", — обратился к участникам Александр Нагин.

Среди самых ожидаемых гостей был ветеран СВО и участник программы "Герои. Нижегородская область" Дмитрий С. Он подчеркнул значимость такой помощи: "Окопная свеча действительно нужна бойцам: и отопление, и высушить вещи, и подогреть еду. Все это влияет на здоровье и боеспособность".

Для школ и ТОСов Нижнего Новгорода и муниципалитетов области организовали онлайн-трансляцию мастер-класса. На местах социальные участковые помогали и координировали работу.

"Мы всегда подписываем пожелания на свечках, которые отправляются нашим солдатам в зону СВО. Уверены, что им становится тепло на душе, а нам — от того, что помогаем", — отметила активист проекта "Социальный участковый" Ирина Ваулина.

Каждый участник изготовил минимум одну окопную свечу. Все изделия войдут в гуманитарный груз и будут доставлены бойцам в зону СВО.

Добавим, что акция прошла при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и АНО "Дом народного единства".

Справка:

"Социальный участковый" — общественный проект, запущенный в 2023 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он охватывает Нижний Новгород, включая Кстово, Дзержинск, Арзамас и Богородск. За время работы проекта организовано свыше 800 мероприятий. Особое внимание уделяется поддержке СВО, а также семьям ветеранов и участников.