Происшествия

15 октября 2025 09:43 Происшествия
Сотового оператора оштрафовали на 1,2 миллиона рублей в Нижнем Новгороде

Оператора сотовой связи оштрафовали на 1,2 млн рублей в Нижнем Новгороде за пропуск звонков с подменных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения требований федерального законодательства в сфере связи, проведенной прокуратурой Канавинского района, выяснилось, что один из операторов сотовой связи допустил прохождение через собственное оборудование двух телефонных вызовов, поступивших от иностранного оператора с подменного номера. Тем самым компания не выполнила обязанность по прекращению оказания услуг связи и пропуску трафика в свою сеть, как того требует закон.

По установленным фактам прокуратура возбудила в отношении юридического лица дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 13.2.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Речь идет о неисполнении оператором связи обязанности блокировать услуги связи и пропуска трафика в подобных случаях.

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки компания была признана виновной и привлечена к административной ответственности. Суд назначил ей штрафы на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Теги:
мошенники Прокуратура Сотовые операторы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных