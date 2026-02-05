Нижегородец на снегоходе погиб в лесу во время снежной бури Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

Мужчина на снегоходе погиб в нижегородском лесу во время снежной бури. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь".

Трагедия произошла в Вадском районе в субботу, 31 января. Мужчина перестал выходить на связь в 16:00 — у него разрядился телефон. На улице было темно, метель расходилась. Волонтеры бросились на его поиски, которые велись потом всю ночь.

"Машины застревали в глубоких сугробах, их приходилось выталкивать. Несмотря на все усилия, поиски в ту ночь результат не принесли", - рассказали в "Рыси".

Вымотанные и замерзшие, добровольцы вернулись в штаб. Позже мужчина был найден мертвым.

Добавим, что в окрестностях села Мотовилово Арзамасского округа также пропал мужчина, который в непогоду отправился кататься на снегоходе. Ему повезло — он смог выбраться из снежной ловушки самостоятельно.