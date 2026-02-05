Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородец на снегоходе погиб в лесу во время снежной бури

05 февраля 2026 16:56
Нижегородец на снегоходе погиб в лесу во время снежной бури

Фото: ПСЦ "Рысь"

Мужчина на снегоходе погиб в нижегородском лесу во время снежной бури. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь". 

Трагедия произошла в Вадском районе в субботу, 31 января. Мужчина перестал выходить на связь в 16:00 — у него разрядился телефон. На улице было темно, метель расходилась. Волонтеры бросились на его поиски, которые велись потом всю ночь. 

"Машины застревали в глубоких сугробах, их приходилось выталкивать. Несмотря на все усилия, поиски в ту ночь результат не принесли", - рассказали в "Рыси". 

Вымотанные и замерзшие, добровольцы вернулись в штаб. Позже мужчина был найден мертвым. 

Добавим, что в окрестностях села Мотовилово Арзамасского округа также пропал мужчина, который в непогоду отправился кататься на снегоходе. Ему повезло — он смог выбраться из снежной ловушки самостоятельно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Вадский район пропавшие Смертность
Поделиться:
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных