Политика

"Единая Россия" провела Третий всероссийский форум "Женщины, создающие будущее"

15 октября 2025 12:39 Политика
Единая Россия провела Третий всероссийский форум Женщины, создающие будущее

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На площадке Национального центра «Россия» собрались более 700 человек: это председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта из 89 регионов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

Форум посвятили актуальным вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политических, социальных и общественных задач. В центре внимания оказались вопросы поддержки женского лидерства во всех сферах общественной жизни, развитие профессионального потенциала, гармоничное совмещение материнства и занятости, вовлечение женщин в высокотехнологичные отрасли и науку, их активное участие в законотворческой деятельности и предпринимательстве.

Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания «Женского движения Единой России», отражены в народной программе, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума.

«Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку, именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы в общем и целом добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее», – подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил значение Женских клубов, которые организует «Женское движение Единой России». В них обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство. Важна их роль и в поддержке фронта и семей военных.

«Эта деятельность вызывает максимальное уважение. Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Но, тем не менее, для жён, матерей, дочерей, сестёр наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких», – уверен Председатель партии.

Дмитрий Медведев поручил «Женскому движению Единой России» принять участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива.

«Я очень рассчитываю, что вот все вы, все, кто присутствуют в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься. Форум – хорошая возможность поделиться своими разработками, практиками, просто пообщаться, поговорить о проблемах, о том, что является главным сегодня. Мы понимаем, что главное для всех нас и для женщин, для всех семей – это Победа», – отметил он. Дмитрий Медведев также поддержал предложение о расширении Женской политшколы «Единой России», участие в которой предоставляет набор навыков, необходимый, в том числе, в государственном управлении.

«Обострённое чувство справедливости создаёт для всего женского корпуса «Единой России» уникальные возможности. Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зову сердца. И мне кажется, в этом ценность присутствия женщин в активе нашей общероссийской партии. Поэтому идея о том, чтобы расширить Женскую политшколу, заниматься этим более многообразно и более активно, я безусловно поддерживаю и прошу моих товарищей из исполнительного комитета и Генсовета обратить на это внимание», — сказал Председатель «Единой России».

Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил, что в 2026 году предстоит большая работа, в том числе, при подготовке к ЕДГ-2026 и созданию новой народной программы «Единой России». Организовать её можно на площадке женских клубов. «Мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдём на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком», – пояснил он.

Владимир Якушев подчеркнул, что позиция активисток партпроекта важна при принятии решений на всех уровнях, в том числе – на государственном.

«Ваше мнение, ваша активность – это принципиально важный элемент для того, чтобы на государственном уровне принимались решения, которые сегодня необходимы. Женщины во многих сферах знают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем. Наша с вами цель – превратить «Женское движение Единой России» в инфраструктуру поддержки женских инициатив. Вы по факту и так уже это сделали, но необходимо, чтобы ваша инфраструктура развивалась, а те идеи и мысли, которые вы доносите, действительно получали поддержку на самом высоком уровне», – заявил он.

В преддверии 2026 года «Единая Россия» ставит задачу сделать партийный проект максимально полезным для развития регионов и муниципалитетов, заявила сопредседатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова. По её словам, сегодня объединение стало одним из самых масштабных в стране: в его деятельность уже вовлечено более миллиона человек во всех регионах.

«Наша главная задача — находить и поддерживать те самые «бриллианты» на земле. Для этого мы запустили формат стратегических сессий, где собираем обратную связь от людей и предлагаем новые решения в той или иной отрасли. А наша политшкола давно вышла за пределы политики и стала настоящим механизмом объединения и развития актива, фактически платформой для старта и реализации собственных общественных инициатив», – пояснила Дарья Лантратова. 

Ежедневно проходит более тысячи мероприятий объединения, рассказала координатор партпроекта, депутат Госдумы Наталия Полуянова. «Три года назад мы начинали как инициатива, сосредоточенная на приграничных регионах и ориентированная на социально-гуманитарную поддержку. С тех пор это направление стало ключевым, а по всей России появились швейные мануфактуры и волонтёрские объединения, оказывающие помощь фронту», – подчеркнула она.

«Женское движение» помогает участникам СВО вернуться к полноценной жизни, окружить вниманием вернувшихся бойцов и их семьи, подчеркнула Герой России, финалист проекта «Лидеры России» Людмила Болилая. «Очень важно не растерять энергию, которую мы накопили, а направить её на восстановление будущего, на создание будущего. Нужно сделать так, чтобы общество понимало, что помощь “Единой России” — норма», — сказала она.

«Пройдя пусть и небольшой, но путь войны, я сама на себе ощутила эту помощь и поддержку. Это драгоценный стимул к Победе и возвращению домой живыми. И бойцы, которые возвращаются с фронта, их матери, которые ждут, их жёны — именно они необходимы в органах государственной власти. Это люди, которые не подведут и не предадут. Это люди, за которыми хочется идти. Я думаю, что опытные политики партии “Единая Россия” станут для них наставниками», — сказала Людмила Болилая.

Делегацию Нижегородской области возглавила сенатор РФ, региональный координатор «Женского движения Единой России» в Нижегородской области Ольга Щетинина. Активистки приняли участие в дискуссиях и мозговых штурмах по таким важным вопросам, как: поддержка участников СВО и их семей, укрепление здоровья нации. В рамках форума делегаты рассмотрели возможности построения федеральной системы наставничества, определили необходимые компетенции для современного наставника и обсудили пути внедрения этой культуры в повседневную жизнь.

«Наша нижегородская команда представила проект «Мои наставники», и он получил высокую оценку. Теперь нижегородский опыт будет служить основой для масштабирования проекта по всей стране. Это не просто признание — это огромная ответственность и доказательство того, что в нашем регионе работают настоящие профессионалы, готовые делиться знаниями и создавать новые стандарты. Мы не просто участвуем — мы ведем за собой, формируя новую культуру партнерства и взаимодействия», — поделилась Ольга Щетинина.

Активистки «Женского движения Единой России» озвучили инициативы, которые хотят реализовать в следующем году по пяти направлениям: «Наставничество», «Семейное здоровье», «Жизнь после Победы», «Женские клубы» и «Женская политика».

В их числе предложение по масштабированию нескольких проектов: проекта «Наставничество»; образовательного проекта для жён и матерей участников СВО с привлечением к его реализации представителей РПЦ; проекта «Женская политшкола» (на площадке партии); программы по социокультурной реабилитации бойцов; программы диспансеризации для детей; продление практики образовательных онлайн-тренингов, направленных на поддержку женского предпринимательства и другие.

