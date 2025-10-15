В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС состоялся открытый диалог студентов с представителями четырех религиозных конфессий региона. Мероприятие прошло под эгидой проекта "Дружный Нижний".

Участниками встречи стали директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, руководитель миссионерского отдела Нижегородской епархии Русской православной церкви отец Димитрий Мартынов, настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии отец Георгий Кромкин, настоятель Церкви Святого Всеспасителя (армянская церковь) отец Себеос и имам Нижегородской мечети, преподаватель исламского медресе Рамиль-хазрат Синятуллин.

Духовные лидеры рассказали студентам Нижегородского института управления об особенностях своих религий и ответили на многочисленные вопросы.

Открывая встречу, Артур Штоян отметил, что ее главная цель — разрушить стереотипы о религии и конфессиях. Он напомнил, что в регионе уже много лет действует межконфессиональный консультативный совет при главе города, созданный в 2011 году, который способствует диалогу между представителями разных вероисповеданий.

Отец Димитрий Мартынов подчеркнул, что миссия Русской православной церкви включает не только духовное наставничество, но и поддержку людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Настоятель армянской церкви отец Себеос рассказал, что Армения исторически стала первым христианским государством, а армяне живут на нижегородской земле уже более четырех веков.

Отец Георгий Кромкин сообщил, что в Нижнем Новгороде сегодня проживает около 12 тысяч католиков, и католическая община существует в регионе уже много столетий. Он напомнил, что многие католики принимали участие в народном ополчении 1612 года.

Имам Рамиль-хазрат Синятуллин отметил, что ислам — это религия добра и мира, и важно доносить это до людей. Он подчеркнул, что ислам открыт для всех: во время месяца Рамадан, например, проводятся совместные трапезы, на которые приглашают всех желающих.

Отвечая на вопрос студентки о том, как вера помогает преодолевать трудности, отец Димитрий привел пример: перед Водной академией стоит храм, и именно в период сессии там чаще всего ставят свечи. Это, по его словам, показывает, что людям нужен "якорь", который помогает обрести внутреннее спокойствие.

Рамиль-хазрат добавил, что многие испытывают трудности из-за завышенных ожиданий, ведь, как учит ислам, Земля — это не рай, а место труда и испытаний.

На вопрос о чуде, которое привело к вере, отец Георгий Кромкин рассказал, что таким событием стало его решение уйти из политики и поступить в семинарию в 35 лет.

"Это было настолько неожиданно, что я воспринял это как чудо. После этого в моей жизни появилось счастье и покой", — признался священник.

Студенты также интересовались, можно ли совместить рациональное мышление и веру, а также какими ценностями должны руководствоваться верующие.

Спикеры сошлись во мнении, что вера без разума превращается в фанатизм, а каждый человек должен быть примером для других и поступать с людьми так, как хотел бы, чтобы поступали с ним.

"Мне очень понравилась встреча. Спикеры дополняли друг друга, с юмором отвечали на философские вопросы и показывали, как люди разных религий могут ладить между собой", — поделилась впечатлениями студентка первого курса НИУ Президентской академии Дарья Кукунина.