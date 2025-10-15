Министр Пучков опроверг кровавую драку в нижегородской школе №117 Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков опроверг информацию о новой драке в школе №117 Сормовского района. Он опубликовал свой комментарий на странице во "ВКонтакте".

Днем 15 октября в телеграм-каналах стали появляться посты с кадрами из образовательного учреждения. На видео — куча детей и следы крови. В частности, «Нижний Новгород без цензуры» сообщил: "Дети устроили массовую драку в коридоре 117 школы, дошло до кровопролития".

Ситуацию разъяснил глава регионального минобра Пучков. По его словам, никакой драки на самом деле не было.

"Из-за особенностей здоровья ребенку стало плохо, он упал и разбил нос. Старшеклассники стали его поднимать и звать взрослых. В итоге мальчику оказана вся необходимая помощь, сейчас он чувствует себя хорошо! В школе не было драки или буллинга ребенка!" — заверил министр.

Также он обратился к взрослым с просьбой дожидаться полной информации по тому или иному «инциденту», а не скорее пересылать друг другу якобы "ужасные кадры".

Напомним, весной 2025 года в 117-й школе произошла поножовщина, закончившаяся двумя уголовными делами. Тогда один из учащихся ранил ножом одноклассников. Им потребовалась медпомощь. А в сентябре там случился новый конфликт: ребята поставили школьника на колени и заставили извиняться на камеру. В образовательном учреждении организовали проверку.

"Все резонансные случаи находятся на особом контроле профильного министерства с полным анализом причин и последствий произошедшего, чтобы на системном уровне снизить вероятность повторений подобных ситуаций", - заявил сегодня Пучков.