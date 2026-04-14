Более 4 тысяч домашних тонометров проверили нижегородцы в ходе ежегодной акции Общество

В Нижегородской области подвели итоги Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», проходившей на прошлой неделе. За три дня работы специализированных пунктов в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе и Павлове точность показаний своих домашних тонометров бесплатно проверили более 4 000 жителей. Таким образом, Нижегородская область стала лидером акции по числу участников среди регионов страны.

Организатором акции выступил Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний при поддержке областного правительства и Думы Нижнего Новгорода.

Социальная значимость акции соответствует задачам программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Своевременная проверка бытовых медицинских приборов – это не просто техническая процедура, а вклад в заботу о собственном здоровье. Как известно, сердечно-сосудистые патологии остаются доминирующим фактором смертности. Возможность удостовериться в надежности показаний домашнего тонометра, действительно, важна. Если прибор отображает неверные данные, пациенту точно следует обратиться к врачу, чтобы скорректировать терапию и избежать критических последствий», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Всероссийская инициатива проводится Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с 2018 года. Россияне демонстрируют растущий интерес к вопросам точности измерений. В текущем году специалисты более чем 60 подведомственных Росстандарту организаций проверили по стране свыше 41 тысячи приборов, охватив 160 населенных пунктов.

«Акция выступает наглядным примером, как эффективно метрология работает на благо людей – за все годы проведения было проверено более 200 тысяч тонометров. Поверка приборов для измерения артериального давления помогает не только выявить возможные отклонения в работе прибора, но и повысить доверие к результатам измерений, от которых зависит здоровье человека. Мы видим, что с каждым годом все больше граждан начинают осознанно относиться к точности измерений тонометров, а значит – и к собственному здоровью», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Как поясняют эксперты, причины погрешностей показаний тонометров могут варьироваться – от неподходящего размера манжеты и износа нагнетательной груши до неисправностей электронного блока или критически низкого заряда элементов питания.

Отличительной особенностью акции в регионе второй год подряд становится участие юных волонтеров – учащихся школы №26 Дзержинска, входящей в Метрологический образовательный кластер Росстандарта.

«В прошлом году мы впервые апробировали формат привлечения школьников, и практика себя полностью оправдала. Ребята не просто наблюдали за процессом поверки, но и помогали в консультировании жителей, наглядно осваивая прикладную роль точной науки в повседневной жизни. В этом году мы с удовольствием повторили этот успешный опыт», – сказал директор Нижегородского ЦСМ Алексей Айзенберг.