На Форуме женсоветов нижегородских предприятий обсудили внедрение единого демографического стандарта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

15 октября в Нижнем Новгороде прошел III Форум женских активов предприятий Нижегородской области. С инициативой его проведения выступила региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин». Ключевая тема мероприятия - внедрение единого демографического стандарта на предприятиях и в организациях региона.

Напомним, демографический стандарт разработан в 2025 году для достижения целей и задач национального проекта «Семья». Стандарт сводит воедино существующий в стране разносторонний опыт поддержки традиционной российской семьи, отцовства, материнства и детства, содержит свод практических рекомендаций по его внедрению в деятельность организаций.

В форуме приняли участие первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Кирилл Темнов, начальник отдела семейной политики министерства социальной политики Нижегородской области Александр Недзюк, руководители и представители женских активов 20 предприятий и организаций региона, а также органов местного самоуправления округов Нижегородской области.

Форум открыла председатель нижегородского регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Краснова.

«Решение вопросов семейной и демографической политики – одно из главных направлений деятельности женского движения нашего региона в рамках реализации национального проекта «Семья» и региональной программы «ОСНОВА - нижегородский проект жизни». Сегодня на форуме мы сможем представить успешный опыт и лучшие практики по улучшению демографической политики на предприятиях Нижегородской области и обсудить с вами шаги по внедрению демографического стандарта», - сказала Ольга Краснова.

Председатели женских активов предприятий презентовали лучшие корпоративные практики и решения по улучшению демографической политики, поделились опытом реализации семейных проектов для работников своих предприятий, помощи семьям участников СВО, решения вопросов женского здоровья, сохранения семейных традиций, преемственности поколений и династий на предприятиях.

Итогом работы форума стала принятая резолюция с рекомендациями женским активам предприятий региона по внедрению единого демографического стандарта.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

Кроме того, по инициативе губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области период с 2025 по 2030 гг. объявлен Пятилетием семьи.