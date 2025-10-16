Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Спорт

Глеб Никитин обсудил с Артемом Буслаевым развитие сквоша в Нижегородской области

16 октября 2025 17:10 Спорт
Глеб Никитин обсудил с Артемом Буслаевым развитие сквоша в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации сквоша России Артем Буслаев провели встречу в Нижнем Новгороде, где рассмотрели работу регионального отделения Федерации, планы по открытию новых секций и развитие фиджитал-сквоша.

Глеб Никитин напомнил, что сквош в регионе развивается с 2007 года и сейчас им занимаются около тысячи человек. Базовый центр расположен в Нижнем Новгороде, в спорткомплексе "Динамо". По его словам, нижегородские спортсмены стабильно показывают высокие результаты на всероссийских турнирах, а на встрече с президентом Всероссийской федерации сквоша обсудили ряд перспективных проектов.

Артем Буслаев сообщил, что сегодня сквош представлен в 38 регионах страны, и Нижегородская область входит в число сильнейших субъектов по подготовке профессионалов. Он подчеркнул, что "Нижний Новгород — кузница кадров для сквоша", действующие чемпионы России — нижегородцы, а столица Приволжья может стать базой для школы олимпийского резерва. По словам Буслаева, здесь сформированы крепкие традиции, а спортсмены достигают самых высоких результатов. Кроме того, в 2022 году в Нижнем Новгороде прошли самые массовые в истории России юниорские сборы.

Во встрече также участвовали заместитель губернатора Олег Беркович, министр спорта региона Дмитрий Кабайло и руководитель регионального отделения Федерации сквоша России Виктор Маслов.

Дмитрий Кабайло сообщил, что в сборную команду Нижегородской области входят 33 спортсмена, из них 17 — члены сборной России. По его данным, за последний год почти втрое выросло число квалифицированных спортсменов с разрядом КМС. Он отметил, что это говорит о качественной работе тренеров и высокой самоотдаче самих сквошистов. В рамках встречи стороны наметили дальнейшие шаги по развитию этого вида спорта в регионе.

Напомним, ранее на площадке "Фиджитал Игр 2025" в Нижнем Новгороде было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией сквоша России и Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Глеб Никитин сквош Спорт
