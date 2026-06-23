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Спорт

Около 3000 человек приняло участие в культурном забеге РУТС в Нижнем Новгороде

23 июня 2026 11:16 Спорт
Около 3000 человек приняло участие в культурном забеге РУТС в Нижнем Новгороде

Фото: Дмитрий Комлев

20−21 июня в Нижнем Новгороде состоялся культурный забег РУТС. Беговой старт объединил спорт, историю города и аудиогид по ключевым локациям.

Пятый РУТС в Нижнем Новгороде в 2026 году собрал около 3000 участников. Главной темой забега стало 130-летие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года — одного из ключевых событий в истории города.

Мероприятие прошло в формате двухдневного спортивного фестиваля. 20 июня состоялось массовое занятие по йоге в Александровском саду, включавшее в себя разминку и медитацию. 21 июня прошел забег.

Маршрут 2026 года охватил верхнюю часть города. Стартово-финишный городок разместился в Александровском саду. Участники пробежали по Большой Покровской, улицам Максима Горького, Белинского, Короленко, Славянской, Провиантской, Семашко и другим.

В основе проекта РУТС лежит идея знакомства с городом в беговом формате, поэтому забег не предполагал соревнования на скорость. Участники смогли пройти дистанцию в комфортном темпе или даже шагом. Маршрут был проложен через знаковые городские пространства — участники забегали внутрь зданий, знакомились с их историей, экспозициями и закулисьем. В рамках забега были организованы точки поддержки от представителей бизнеса, культурных институций и городских сообществ.

«Участникам были предложены две дистанции — на 5 и 10 километров с аудиогидом и возможностью побывать в знаковых локациях Нижнего: Заповедных кварталах, дворике НГХМ в Доме Сироткина, оперном театре, ИТ-кампусе „НЕЙМАРК“ и других. Спорт, туризм и культура — в одном забеге. Интересно и гостям из других регионов, и самим нижегородцам. Я тоже с удовольствием пробежал. Спасибо АНО „Рейтинг/Спорт“ за еще один классный старт, „Волонтерам спорта“ за поддержку на дистанциях, а участникам за правильный выбор! Всем спорт!» — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Каждый финишер получил уникальную медаль из бетона, а после забега всех ждал традиционный РУТС-пикник с угощением и концертной программой.

Специально для участников РУТС в Нижнем Новгороде был записан аудиогид с историей города и информацией о каждой достопримечательности, встречающейся на маршруте. Его можно было включить во время прохождения дистанции. В этом году текст для аудиогида составил экскурсовод и автор в сообществе Go Po Nizhnemu Иван Андреев. Возвучании приняли участие министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова и ведущий РУТС в Нижнем Новгороде Владимир Марков.

«Я уверена, что маршрут юбилейного РУТС приятно удивил наших участников. Кроме того, на нем впервые появилась секретная локация, которую смогли найти самые пытливые участники. Еще одним нововведением стал паспорт РУТС. На каждой локации каждого города бегуны получают специальный штамп, отмечая тем самым свои личные достижения в сезоне культурных забегов», — отметила директор агентства «Рейтинг/спорт» Наталия Бочарова.

Забег отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России» по популяризации массового спорта.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.

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Теги:
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