Денис Костин продолжит защищать ворота нижегородского «Торпедо» до 2028 года Спорт

Фото: ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» продлило соглашение с голкипером Денисом Костиным. Новый контракт рассчитан до 31 мая 2028 года.

31-летний вратарь вернулся в Нижний Новгород перед прошлым сезоном. Ранее он уже выступал за команду в чемпионате-2018/2019.

После возвращения Костин сумел выиграть конкуренцию у Ивана Кульбакова и закрепился в роли основного голкипера.

В минувшем сезоне Костин провел 54 матча, включая все 10 встреч плей-офф, и пять раз сыграл на ноль.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга подчеркнул значимость продления соглашения.

«В прошлом сезоне Денис перешел в „Торпедо“ и честным трудом занял свое место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что „Министр обороны“ с нами еще на два сезона!» — отметил Забуга.

Накануне до 2028 года контракт продлил и капитан «Торпедо» Владимир Ткачев.