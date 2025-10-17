Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Политика

Люлин и Береснев оценили работу шарангских предприятий в рамках Парламентского дня ЗСНО

17 октября 2025 10:18 Политика
Люлин и Береснев оценили работу шарангских предприятий в рамках Парламентского дня ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

16 октября в рабочем поселке Шаранга состоялся Парламентский день Законодательного собрания Нижегородской области. Открыл работу съезда спикер регионального парламента Евгений Люлин. С особенностями формата на месте познакомилась делегация из Кировской области во главе с председателем Заксобрания Романом Бересневым.

Кировские коллеги посетили мероприятие, чтобы перенять нижегородский опыт Парламентских дней для его дальнейшего применения на практике у себя в области.

В ходе визита делегация познакомилась с работой ООО «Партнер». С 2000 года предприятие специализируется на выпуске детских кроваток и комодов с пеленальными столиками. По словам генерального директора предприятия Владимира Старикова, вся продукция изготавливается из натуральной цельной древесины, что обеспечивает ее прочность и долговечность. На сегодняшний день в ассортименте предприятия более 20 разновидностей детских кроватей.

Также участникам Парламентского дня презентовали работу потребительского кооператива «Шарангский Хлебокомбинат», основанного в 1961 году. Руководитель предприятия Ольга Лежнина рассказала, что основное направление деятельности кооператива – производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также безалкогольных напитков. Ассортимент насчитывает более 100 наименований, который ежегодно обновляется с учетом спроса покупателей. За девять месяцев этого года здесь выпустили почти 400 тонн хлебобулочных изделий. Продукция поставляется не только в организации Шарангского района, но и в соседние Уренский, Тонкинский, Шахунский районы, а также в Республику Марий Эл.

В ходе рабочей встречи Евгений Люлин и Роман Береснев обсудили вопросы поддержки малого бизнеса на муниципальном уровне, перспективы расширения рынков сбыта, а также то, как работа местных производителей помогает развивать весь округ.

«Осмотрев производственные площадки и пообщавшись с их руководителями, я убедился, что предприятия Шарангского округа, даже не будучи крупными промышленными гигантами, вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие своей территории. Они обеспечивают занятость, производят востребованные товары, вкладываются в развитие, поддерживая муниципалитет. Кроме того, сегодняшний день стал полезен и в плане межрегионального диалога – мы обменялись с кировскими коллегами ценным опытом парламентской работы «на земле», – подчеркнул спикер ЗСНО Нижегородской области Евгений Люлин.

Подобные межпарламентские выезды – это еще и возможность обсудить схожие для территорий вопросы, считает спикер парламента Кировской области Роман Береснев.

«После недавнего визита коллег к нам на Вятку особенно приятно продолжить диалог на нижегородской земле. Было полезно посмотреть на формат Парламентского дня у коллег. Мы в Кировской области тоже проводим Дни Законодательного собрания в районах. И такой обмен опытом очень важен для нас. Несмотря на разные подходы к проведению мероприятий, задачи у нас с коллегами одинаковые – принимать законы, которые влияют на развитие территорий. В подобных поездках депутаты видят, как их решения реализуются на местах, и лучше понимают свою ответственность перед избирателями», – сказал председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев по итогам поездки.

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Шаранга
