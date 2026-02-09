Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Восемь новых агротехнологических классов откроют в нижегородских школах в 2026 году

09 февраля 2026 13:11 Общество
Восемь новых агротехнологических классов откроют в нижегородских школах в 2026 году

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Восемь агротехнологических классов будет открыто в школах Нижегородской области в 2026 году в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом Владимиром Путиным.

На агроклассы в 2026 году в бюджете предусмотрено 40,5 миллиона рублей. Часть средств будет направлена в качестве компенсации затрат агропредприятиям - партнерам, участвовавшим в открытии агроклассов в 2025 году, а другая – на открытие новых классов в 2026-м.

«Опыт реализации программы у нас уже есть, в 2025 году было открыто двенадцать агротехклассов в десяти округах региона. География присутствия расширяется, в текущем году добавится еще три округа – Вачский, Гагинский и Воскресенский. В этом году финансирование увеличено, в бюджете заложено 40,5 миллиона рублей. Одно из условий участия школы в проекте – наличие индустриального партнера, сейчас как раз идет активная работа по поиску заинтересованных предприятий», - сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В региональном Минсельхозе напомнили, что в 2025 году профильные классы с углубленным изучением предметов естественно-научной направленности были созданы в школах Арзамасского, Богородского, Ветлужского, Володарского, Городецкого, Семеновского, Починковского, Шахунского, Уренского округов, а также Кстовского района Нижнего Новгорода.

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» предприятию-индустриальному партнеру агротехнологического класса, которое вкладывает средства в ремонт и оснащение профильного кабинета, субсидируется до 90% затрат и до 95% - на стимулирующие выплаты учителям.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».

