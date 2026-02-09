Нижегородцам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

Фото:
Жителей Нижегородской области, как и всей страны, могут освободить от необходимости предъявлять медицинскую справку при допуске к экзаменам на водительские права. Об этом следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о подаче заявления на сдачу экзамена через сервис "Госуслуги". В таком случае медицинскую справку могут не требовать, если сведения о состоянии здоровья будущего водителя уже содержатся в едином электронном реестре.
Таким образом, подтверждение медицинского допуска планируется перевести в электронный формат. Проверка данных будет осуществляться без участия самого кандидата, при наличии информации в государственных информационных системах.
В настоящее время для допуска к экзамену необходимо предоставить пакет документов. В него входят паспорт, медицинская справка и документ о прохождении обучения в автошколе.
Для несовершеннолетних кандидатов дополнительно требуется письменное согласие законных представителей.
Ранее сообщалось, что с марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+