Нижегородцам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области, как и всей страны, могут освободить от необходимости предъявлять медицинскую справку при допуске к экзаменам на водительские права. Об этом следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о подаче заявления на сдачу экзамена через сервис "Госуслуги". В таком случае медицинскую справку могут не требовать, если сведения о состоянии здоровья будущего водителя уже содержатся в едином электронном реестре.

Таким образом, подтверждение медицинского допуска планируется перевести в электронный формат. Проверка данных будет осуществляться без участия самого кандидата, при наличии информации в государственных информационных системах.

В настоящее время для допуска к экзамену необходимо предоставить пакет документов. В него входят паспорт, медицинская справка и документ о прохождении обучения в автошколе.

Для несовершеннолетних кандидатов дополнительно требуется письменное согласие законных представителей.

Ранее сообщалось, что с марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах.