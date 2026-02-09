Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

09 февраля 2026 13:19 Общество
Нижегородцам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области, как и всей страны, могут освободить от необходимости предъявлять медицинскую справку при допуске к экзаменам на водительские права. Об этом следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о подаче заявления на сдачу экзамена через сервис "Госуслуги". В таком случае медицинскую справку могут не требовать, если сведения о состоянии здоровья будущего водителя уже содержатся в едином электронном реестре.

Таким образом, подтверждение медицинского допуска планируется перевести в электронный формат. Проверка данных будет осуществляться без участия самого кандидата, при наличии информации в государственных информационных системах.

В настоящее время для допуска к экзамену необходимо предоставить пакет документов. В него входят паспорт, медицинская справка и документ о прохождении обучения в автошколе.
Для несовершеннолетних кандидатов дополнительно требуется письменное согласие законных представителей.

Ранее сообщалось, что с марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах. 

