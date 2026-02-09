Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам рассказали, как уберечься от инфаркта и инсульта

09 февраля 2026 13:34 Общество
Нижегородцам рассказали, как уберечься от инфаркта и инсульта

Фото: Александр Воложанин

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции среди причин смертности и инвалидизации. При этом многие из них могут развиваться незаметно и впервые проявляться уже инфарктом или инсультом. О ключевых факторах риска и возможностях профилактики рассказала Наталья Савицкая, главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава.

Кто в зоне риска

По словам специалиста, сердечно-сосудистые заболевания объединяют обширную группу патологий сердца и сосудов. В их числе — артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, периферических артерий, пороки сердца, кардиомиопатии, тромбозы глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. При этом нередко заболевание долгое время протекает без выраженных симптомов и выявляется уже на стадии острых осложнений.

Наибольшему риску подвержены люди с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем сахара и холестерина в крови, нарушениями функции почек. Существенное значение имеет и наследственный фактор: вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний выше у тех, чьи близкие родственники сталкивались с подобными проблемами.

Как отметила Наталья Савицкая, забота о здоровье сердца должна начинаться как можно раньше. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний актуальна уже в детском возрасте и в первую очередь связана с формированием полезных привычек — отказом от табака, правильным питанием и регулярной физической активностью. С возрастом, когда риск заболеваний возрастает, особое значение приобретают медицинское наблюдение и своевременная диспансеризация, позволяющие выявить факторы риска на ранних стадиях.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает как немедикаментозные, так и медикаментозные меры. В основе первого подхода — осознанное отношение к собственному здоровью: рациональное питание, движение и отказ от курения. Если же факторы риска не поддаются коррекции только за счет образа жизни, назначается лекарственная терапия, направленная, в частности, на снижение артериального давления, уровня холестерина и сахара крови.

Для оценки и контроля риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, по словам специалиста, важно регулярно отслеживать индекс массы тела, показатели артериального давления, уровень глюкозы и холестерина в крови. Когда эти параметры находятся под контролем, риск инфаркта и инсульта значительно снижается.

Питание имеет значение

Отдельное внимание в профилактике уделяется питанию. Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным содержанием клетчатки и ограничением жиров. В ежедневное меню рекомендуется включать не менее 400 граммов овощей и фруктов, следить за размерами порций и сокращать потребление продуктов, повышающих уровень "плохого" холестерина. К ним относятся жирное мясо, сливочное масло, колбасы, жареные блюда, маргарины и спреды с трансжирами.

Более полезным выбором считаются нежирное мясо птицы, растительные масла, зерновые и бобовые культуры. В умеренных количествах рекомендуется употреблять жирную рыбу, богатую полиненасыщенными жирными кислотами. Наталья Савицкая также отмечает пользу орехов и яблок — одно яблоко в день способствует поддержанию нормального уровня холестерина.
Важно ограничивать и потребление соли. Избыток натрия приводит к задержке жидкости в организме, увеличению объема циркулирующей крови и дополнительной нагрузке на сердце, а также способствует спазму сосудов и росту артериального давления.

Движение - жизнь

Физическая активность является еще одним ключевым элементом профилактики. Регулярная умеренная нагрузка улучшает кровообращение, снабжение тканей кислородом и положительно влияет на работу мозга. Специалист рекомендует уделять физической активности не менее 30 минут в день 4-5 раз в неделю. При этом необязательно заниматься спортом — ежедневная ходьба продолжительностью 40-60 минут уже дает ощутимый эффект.

Серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний остается курение. По словам Савицкой, как активное, так и пассивное курение наносят значительный вред сосудам. Табачный дым повреждает эндотелий — внутренний слой сосудистой стенки, с дисфункции которого начинается развитие сердечно-сосудистой патологии. Поэтому отказ от курения является одним из самых эффективных шагов в профилактике.

Оценить индивидуальный риск инфаркта и инсульта и подобрать оптимальные меры профилактики может только врач. Обследование, как правило, проводится амбулаторно и не требует длительного времени. Контроль уровня холестерина и глюкозы крови рекомендуется проводить ежегодно с 35 лет, а при неблагоприятной наследственности — начиная с 20 лет. Также взрослым людям важно регулярно измерять артериальное давление.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации направлено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимир Путин. Проект ориентирован на увеличение продолжительности жизни и предусматривает модернизацию медицинской инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, а также развитие экстренной помощи и реабилитации.

