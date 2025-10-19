Частные клиники Нижнего Новгорода пригрозили ростом цен из-за нового налога Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородские частные медицинские центры выразили обеспокоенность инициативой депутатов Госдумы, которые предлагают установить для частных клиник налог на прибыль в размере 5%. Сейчас для них действует нулевая ставка.

По расчетам парламентариев, введение налога позволит региональным бюджетам получить дополнительно от 20 до 30 млрд рублей. При этом они признают, что мера может негативно сказаться на работе частных медучреждений и снизить их финансовую устойчивость.

Автор телеграм-канала "Бокал прессека" Алексей Никонов сообщил, что пообщался с владельцами нескольких частных клиник Нижнего Новгорода. Многие из них отметили, что уже работают с минимальной прибылью из-за высоких затрат на расходные материалы и оплату труда персонала.

По словам собеседников Никонова, при введении нового налога часть дополнительных расходов неизбежно будет переложена на пациентов.

Медицинский эксперт уточнил, что особенно уязвимыми окажутся направления превентивной медицины, стоматология и офтальмология, где стоимость услуг может вырасти заметнее всего.

