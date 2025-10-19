Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Частные клиники Нижнего Новгорода пригрозили ростом цен из-за нового налога

19 октября 2025 11:01 Общество
Частные клиники Нижнего Новгорода пригрозили ростом цен из-за нового налога

Фото: Кира Мишина

Нижегородские частные медицинские центры выразили обеспокоенность инициативой депутатов Госдумы, которые предлагают установить для частных клиник налог на прибыль в размере 5%. Сейчас для них действует нулевая ставка.

По расчетам парламентариев, введение налога позволит региональным бюджетам получить дополнительно от 20 до 30 млрд рублей. При этом они признают, что мера может негативно сказаться на работе частных медучреждений и снизить их финансовую устойчивость.

Автор телеграм-канала "Бокал прессека" Алексей Никонов сообщил, что пообщался с владельцами нескольких частных клиник Нижнего Новгорода. Многие из них отметили, что уже работают с минимальной прибылью из-за высоких затрат на расходные материалы и оплату труда персонала.

По словам собеседников Никонова, при введении нового налога часть дополнительных расходов неизбежно будет переложена на пациентов.

Медицинский эксперт уточнил, что особенно уязвимыми окажутся направления превентивной медицины, стоматология и офтальмология, где стоимость услуг может вырасти заметнее всего.

Сообщалось, что частная клиника в Нижнем Новгороде подняла цены без предупреждения пациентов. 

Напомним, весной 2025 года нижегородский минздрав и частные клиники подписали историческое соглашение

Инфляция Медицина и здоровье Цены
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
