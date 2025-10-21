Нижегородская "Чайка" одержала десятую победу подряд

Фото:
Нижегородская молодёжная команда "Чайка" одержала уверенную победу над действующим обладателем Кубка Харламова в выездном матче в Москве. Встреча со "Спартаком" завершилась со счётом 4:2 в пользу нижегородцев.
Начало игры осталось за москвичами. Уже на четвёртой минуте хозяева открыли счет. Однако нижегородцы быстро пришли в себя и восстановили равновесие. В большинстве отличился Сергей Скворцов — 1:1.
Во втором игровом отрезке подопечные Алексея Томилова прибавили в атаке и вышли вперёд. Скворцов оформил дубль, а затем Андрей Крутов увеличил преимущество — 3:1.
В третьем периоде Сергей Скворцов довёл счёт до 4:1 в пользу "автозаводцев", оформив хет-трик. До конца матча "Спартак" отыграл лишь одну шайбу. Сирена зафиксировала окончательный счет встречи — 4:2 в пользу нижегородцев.
Для "Чайки" эта победа стала десятой подряд в регулярном чемпионате 2025/2026. 22 октября нижегородцы сразятся (6+) с "Локо" в Ярославле.
Напомним, ранее "Чайка" всухую разгромила "Тюменский Легион".
