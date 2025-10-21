Почти 15 тысяч нижегородцев побывали в колледжах и техникумах "Профессионалитета" в Единый день открытых дверей Экономика

Почти 15 тысяч нижегородских школьников и их родителей побывали в рамках Единого дня открытых дверей в колледжах и техникумах – участниках федеральной программы «Профессионалитет». В этом году всероссийское мероприятие охватило 49 учреждений среднего профессионального образования региона. В каждом из них для абитуриентов и их родных проводились познавательные экскурсии и профессиональные мастер-классы.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, участниками Единого дня открытых дверей стали воспитанники почти 650 нижегородских школ.

«Сегодня каждый третий ученик девятых классов выбирает нижегородские колледжи и техникумы для продолжения своего образовательного пути. Мы ведем большую работу по модернизации учреждений СПО, и здесь очень мощную поддержку дает именно федеральная программа «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Уже сейчас в нашем регионе создано 16 кластеров «Профессионалитета». Продолжаем работу и ждем открытия новых площадок программы», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По его словам, образовательные программы «Профессионалитета» пользуются большой популярностью среди абитуриентов благодаря тому, что они разрабатываются в сотрудничестве с профессионалами из индустрии. Опорные предприятия предоставляют выпускникам возможность проходить стажировки и обеспечивают перспективное трудоустройство, порой даже во время обучения на старших курсах.

В рамках Единого дня открытых дверей для гостей организовали более 60 экскурсий по учебным площадкам, современным мастерским «Профессионалитета» и лабораториям. Будущие абитуриенты также прошли свыше 400 профессиональных испытаний и смогли оценить свои знания и способности. Родители школьников получили исчерпывающую информацию о поступлении в учреждения СПО на родительских собраниях, а также на классных часах на тему: «Профессионалитет – ты в хорошей компании».

Так, например, в Спасском агропромышленном техникуме ребята погрузились в мир современного аграрно-промышленного комплекса. Им показали «Парк сельхозтехники», а также пригласили на площадку работодателя – СПК имени Будённого.

Для всех желающих также прошёл кулинарный мастер-класс «Сладкий шедевр». Под руководством преподавателей и студентов гости создали собственные кондитерские изделия и убедились, что поварское искусство – это настоящее творчество.

«Сегодня колледжи и техникумы – это путь в будущее, где теория мгновенно превращается в практику, где выпускников после девятого класса ждут современные мастерские, ведущие предприятия-партнёры и востребованная профессия. Мы не просто учим – мы растим настоящих профессионалов, нужных нашей стране». – резюмировал директор Спасского агропромышленного техникума Александр Клочков.

В Дзержинском педагогическом техникуме в ходе Единого дня открытых дверей провели сразу десять мастер-классов для развития профессиональных навыков будущих абитуриентов и их профессиональной ориентации.

Одним из самых запоминающихся для ребят стал мастер-класс «От прописи до каллиграфии». Студенты старших курсов продемонстрировали школьникам различные нетрадиционные приемы обучения письму, которые используют учителя начальных классов в своей практике: «письмо с секретом», «письмо по опорным точкам», «письмо по опорным линиям» и «бархатные буквы».

«Я никогда раньше не пробовала писать каллиграфическим подчерком. Считаю, что у меня неплохо получается. Даже не подозревала, что в колледже могут учить и такому искусству. Мне также понравилась роль учителя, думаю, что эта профессия меня интересует больше всего в плане выбора будущего дела», – поделилась впечатлениями школьница из Дзержинска Алина Уткина.

Подробнее о федеральном проекте «Профессионалитет», учебных заведениях и ведущих компаниях-участниках проекта можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же можно найти информацию о колледжах в конкретном регионе, востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» с 2025 года включен в новый национальный проект «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».