Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 октября 2025 14:50Почти 15 тысяч нижегородцев побывали в колледжах и техникумах "Профессионалитета" в Единый день открытых дверей
21 октября 2025 13:08Развитие общества и экономики обсудили на ЭКГ-форуме в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 11:27Налогообложение для бизнеса предложили упростить в Нижегородской области
21 октября 2025 10:57Нижегородская область заключила пятое региональное соглашение с Узбекистаном
21 октября 2025 09:00Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 1,7 млрд рублей
20 октября 2025 18:01Nordwind наказали за 20-часовую задержку рейсов в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 16:42Почти 22 тысячи нижегородцев установили самозапрет на кредиты в сентябре
20 октября 2025 14:07Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале
20 октября 2025 11:18Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране
20 октября 2025 11:10Правительство России поддержит запуск новых производств в Нижегородской области
Экономика

Почти 15 тысяч нижегородцев побывали в колледжах и техникумах "Профессионалитета" в Единый день открытых дверей

21 октября 2025 14:50 Экономика

Почти 15 тысяч нижегородских школьников и их родителей побывали в рамках Единого дня открытых дверей в колледжах и техникумах – участниках федеральной программы «Профессионалитет». В этом году всероссийское мероприятие охватило 49 учреждений среднего профессионального образования региона. В каждом из них для абитуриентов и их родных проводились познавательные экскурсии и профессиональные мастер-классы.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, участниками Единого дня открытых дверей стали воспитанники почти 650 нижегородских школ.

«Сегодня каждый третий ученик девятых классов выбирает нижегородские колледжи и техникумы для продолжения своего образовательного пути. Мы ведем большую работу по модернизации учреждений СПО, и здесь очень мощную поддержку дает именно федеральная программа «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Уже сейчас в нашем регионе создано 16 кластеров «Профессионалитета». Продолжаем работу и ждем открытия новых площадок программы», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По его словам, образовательные программы «Профессионалитета» пользуются большой популярностью среди абитуриентов благодаря тому, что они разрабатываются в сотрудничестве с профессионалами из индустрии. Опорные предприятия предоставляют выпускникам возможность проходить стажировки и обеспечивают перспективное трудоустройство, порой даже во время обучения на старших курсах.

В рамках Единого дня открытых дверей для гостей организовали более 60 экскурсий по учебным площадкам, современным мастерским «Профессионалитета» и лабораториям. Будущие абитуриенты также прошли свыше 400 профессиональных испытаний и смогли оценить свои знания и способности. Родители школьников получили исчерпывающую информацию о поступлении в учреждения СПО на родительских собраниях, а также на классных часах на тему: «Профессионалитет – ты в хорошей компании».

Так, например, в Спасском агропромышленном техникуме ребята погрузились в мир современного аграрно-промышленного комплекса. Им показали «Парк сельхозтехники», а также пригласили на площадку работодателя – СПК имени Будённого.

Для всех желающих также прошёл кулинарный мастер-класс «Сладкий шедевр». Под руководством преподавателей и студентов гости создали собственные кондитерские изделия и убедились, что поварское искусство – это настоящее творчество.

«Сегодня колледжи и техникумы – это путь в будущее, где теория мгновенно превращается в практику, где выпускников после девятого класса ждут современные мастерские, ведущие предприятия-партнёры и востребованная профессия. Мы не просто учим – мы растим настоящих профессионалов, нужных нашей стране». – резюмировал директор Спасского агропромышленного техникума Александр Клочков.

В Дзержинском педагогическом техникуме в ходе Единого дня открытых дверей провели сразу десять мастер-классов для развития профессиональных навыков будущих абитуриентов и их профессиональной ориентации.

Одним из самых запоминающихся для ребят стал мастер-класс «От прописи до каллиграфии». Студенты старших курсов продемонстрировали школьникам различные нетрадиционные приемы обучения письму, которые используют учителя начальных классов в своей практике: «письмо с секретом», «письмо по опорным точкам», «письмо по опорным линиям» и «бархатные буквы».

«Я никогда раньше не пробовала писать каллиграфическим подчерком. Считаю, что у меня неплохо получается. Даже не подозревала, что в колледже могут учить и такому искусству. Мне также понравилась роль учителя, думаю, что эта профессия меня интересует больше всего в плане выбора будущего дела», – поделилась впечатлениями школьница из Дзержинска Алина Уткина.

Подробнее о федеральном проекте «Профессионалитет», учебных заведениях и ведущих компаниях-участниках проекта можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же можно найти информацию о колледжах в конкретном регионе, востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» с 2025 года включен в новый национальный проект «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Профессии Ссузы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных