Нижегородское правительство поделилось опытом в сфере промышленности с коллегами из Самары

Фото: минпроторг Нижегородской области

Делегация Самарской области посетила Нижний Новгород для знакомства с потенциалом региона. В нее вошли около 50 сотрудников правительства региона, а также представители бизнес-сообщества. В рамках программы визита, который проходил 16-17 октября, было разработано четыре ключевых трека: промышленность и кооперация, кадровая политика, наука, комфортная городская среда. Данные направления стали основой для дискуссий и обмена лучшими практиками между представителями обеих областей.

В рамках трека «Промышленность и кооперация» нижегородские и самарские предприятия провели более 200 переговоров во время бизнес-миссии в Нижнем Новгороде. Деловую программу организовал нижегородский центр «Мой бизнес» и министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники трека посетили Горьковский автомобильный завод, затем приняли участие в «Бирже контактов» в Точке кипения «Промис». В мероприятии также приняли участие представители Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области, регионального Фонда развития промышленности, Технопарка «Анкудиновка», Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

«Мы системно развиваем межрегиональное промышленное сотрудничество. Прямой диалог с представителями других регионов позволяет находить новые возможности для укрепления производственных связей, обмена лучшими практиками и совместного решения актуальных задач промышленности. Во встрече с делегацией Самарской области приняли участие представители около 40 промышленных предприятий из обоих регионов. Компании обсудили перспективы сотрудничества в сферах автомобилестроения, металлообработки, машиностроения, химической, электронной промышленности, а также производства полимерных и композиционных материалов», – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков также подчеркнул важность развития кооперации между регионами.

«В условиях серьезных вызовов, с которыми сталкивается наша страна, сотрудничество между регионами приобретает особую значимость. Налаживая кооперационные связи, мы эффективно решаем задачи импортозамещения и стремимся к технологическому суверенитету. Рабочая поездка в Нижний Новгород продемонстрировала, как межрегиональное партнерство способствует развитию производств. Обсуждение совместных проектов укрепляет деловые связи и открывает новые возможности для роста. Такие бизнес-миссии полезны для выявления потребностей и соглашений о совместных инициативах, что, в свою очередь, повышает нашу конкурентоспособность. Уверен, что взаимная поддержка поможет преодолеть текущие вызовы», – сказал Денис Гурков.

В рамках трека «Кадровая политика» и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова встретилась с руководителем департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Анной Канюкаевой и первым заместителем генерального директора АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Натальей Роговой.

В ходе встречи глава ведомства презентовала коллегам модель управления персоналом на государственной службе и рассказала, как проходит оценка, подбор, обучение и развитие сотрудников на госслужбе.

Гости также познакомились с деятельностью Корпоративного университета правительства Нижегородской области и Молодежного образовательного центра КУПНО.Старт, где им были представлены лучшие практики повышения эффективности госслужбы и приоритетные проекты развития молодежной политики.

Кроме того, самарская делегация во главе с министром науки и высшего образования Самарской области Марком Шлеенковым и генеральным директором АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Арменом Аракеляном приняла участие в треке «Наука», в ходе которого гости посетили технопарк «Анкудиновка» и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В рамках трека они ознакомились с деятельностью технопарка, Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня и ИНТЦ «Квантовая долина». Кроме того, стороны обсудили опыт создания инновационных экосистем в регионах и модели реализации научных проектов с акцентом на коммерциализацию разработок и внедрение инноваций.

«Мы очень рады приветствовать самарских коллег. Считаю, такие встречи ценны именно тем, что все они могут дать много важных точек соприкосновения и дальнейшего взаимодействия во благо развития сферы образования и науки между двумя регионами», - сказала заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

В рамках трека «Комфортная городская среда» члены делегации посетили объекты городской инфраструктуры и ознакомились с применением инновационных технологий в градостроительстве. Особое внимание было уделено посещению ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области».

«Мы были рады поделиться с делегацией из Самарской области нашим опытом комплексного развития территорий, в использовании ГИСОГД и в территориальном планировании. Коллеги особенно заинтересовались тем, как мы привлекаем и обучаем специалистов для строительной отрасли. Мы уверены, что наш опыт создания корпоративной кафедры в ННГАСУ, которая готовит профессионалов, знающих проблемы и задачи нашей области, будет полезен и в Самаре. Поэтому мы договорились организовать межвузовское взаимодействие, чтобы транслировать наш опыт в регион», — отметил заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Михаил Генин.

Необходимость развития взаимодействия между российскими регионами подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

«Нижегородская область активно развивает сотрудничество с регионами России, включая Самарскую область. Мы обладаем значительным опытом в таких сферах, как промышленность, образование, кадровая политика и многих других направлениях. Уверена, что обмен опытом станет мощным стимулом для углубления взаимопонимания и совместного развития», - сказала Ольга Гусева.