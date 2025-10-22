Число подписчиков нижегородских госпабликов достигло 1 500 000 Общество

Число уникальных подписчиков официальных сообществ органов власти и учреждений Нижегородской области достигло 1,5 млн человек. Это означает, что на хотя бы один госпаблик подписан каждый второй житель региона и примерно 70% нижегородской интернет-аудитории. С момента вступления в силу Закона о госпабликах 1 декабря 2022 года создано 3,7 тысячи таких страниц.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что интернет-площадки стали самым удобным каналом диалога власти с гражданами. По его словам, госпаблики превратились в повседневный инструмент для жителей: родители подписываются на группы детсадов и школ, пользователи ищут расписание врачей, сообщают о проблемах во дворах, уточняют движение общественного транспорта и узнают о положенных социальных мерах поддержки.

Никитин подчеркнул, что через официальные страницы быстрее доводится важная информация и оперативнее решаются вопросы граждан.

По данным региональных властей, около 60% обращений в соцсетях поступает в органы власти через комментарии и личные сообщения в госпабликах. Центр управления регионом (ЦУР) аккумулирует эти сигналы и передает их в профильные ведомства, отвечая за работу официальных страниц и обратную связь с жителями.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков сообщил, что еженедельно в госпабликах выходит более 30 тысяч публикаций. В сентябре большая часть сообщений граждан в адрес органов власти пришла именно через официальные сообщества; в отдельных сферах, таких как образование, культура и спорт, доля обращений превысила 70%. По его оценке, стабильный рост подписок и активность пользователей свидетельствуют о доверии к госпабликам. Ушаков добавил, что администраторы сообществ фактически сформировали отдельную профессию: их регулярно обучают и обеспечивают новыми сервисами, чтобы контент оставался не только полезным, но и интересным.