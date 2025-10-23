Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области Общество

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности в Нижегородской области Горьковская железная дорога вводит остановку пассажирским поездам на станции Шатки с 26 октября 2025 года.

Так, новый межрегиональный поезд №7093/№7095 Нижний Новгород – Саранск будет останавливаться на ст. Шатки в 09:48, а в обратном направлении поезд №7094/№7096 Саранск – Нижний Новгород совершит остановку на данной станции в 20:03. Отметим, что время отправления и прибытия состава в Нижнем Новгороде и Саранске не изменится.

«В наш адрес поступили многочисленные обращения жителей поселка Шатки Нижегородской области о необходимости введения дополнительной остановки поездам, курсирующим через местную станцию. В результате данных изменений жители южных районов региона получат возможность добраться не только в столицу Приволжья, но и в Мордовию», - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, Горьковская магистраль запускает новый межрегиональный поезд совместно с Куйбышевской железной дорогой. Обслуживать данный маршрут будут поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Состав будет курсировать по выходным и праздничным дням, а время в пути займёт около 5 часов. На маршруте следования также предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Поезд №7093/№7095 будет отправляться из столицы Приволжья в 07:35 и прибывать в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд №7094/№7096 будет отправляться из столицы Мордовии в 17:10 и прибывать в Нижний Новгород в 22:23.

В состав межрегионального поезда войдут тепловоз и комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, биотуалетом и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.