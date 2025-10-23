ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 14:00Нижегородским родителям объяснили сбои в работе "Электронного дневника"
23 октября 2025 13:28Первый визит-центр для туристов откроют в нацпарке "Нижегородское Поволжье"
23 октября 2025 13:18Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области
23 октября 2025 12:57Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда
23 октября 2025 12:40Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте
23 октября 2025 12:1190 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области
23 октября 2025 11:52Найден инвестор для станций приема жидких отходов в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 11:38Цунами, ядовитые пауки и "взрыв" на Крымском мосту: чем пугали россиян в 2025 году
23 октября 2025 11:25Почетный знак "За служение людям" вручили 42 нижегородцам
23 октября 2025 10:50Аномально тёплая погода ждет нижегородцев в конце октября
Общество

Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области

23 октября 2025 13:18 Общество
Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности в Нижегородской области Горьковская железная дорога вводит остановку пассажирским поездам на станции Шатки с 26 октября 2025 года.

Так, новый межрегиональный поезд №7093/№7095 Нижний Новгород – Саранск будет останавливаться на ст. Шатки в 09:48, а в обратном направлении поезд №7094/№7096 Саранск – Нижний Новгород совершит остановку на данной станции в 20:03. Отметим, что время отправления и прибытия состава в Нижнем Новгороде и Саранске не изменится.

«В наш адрес поступили многочисленные обращения жителей поселка Шатки Нижегородской области о необходимости введения дополнительной остановки поездам, курсирующим через местную станцию. В результате данных изменений жители южных районов региона получат возможность добраться не только в столицу Приволжья, но и в Мордовию», - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, Горьковская магистраль запускает новый межрегиональный поезд совместно с Куйбышевской железной дорогой. Обслуживать данный маршрут будут поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Состав будет курсировать по выходным и праздничным дням, а время в пути займёт около 5 часов. На маршруте следования также предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Поезд №7093/№7095 будет отправляться из столицы Приволжья в 07:35 и прибывать в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд №7094/№7096 будет отправляться из столицы Мордовии в 17:10 и прибывать в Нижний Новгород в 22:23.

В состав межрегионального поезда войдут тепловоз и комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, биотуалетом и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных