Курящие россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при трудоустройстве

Российские работодатели стали чаще отказывать курящим соискателям в трудоустройстве из-за снижения их продуктивности. По мнению Гарри Мурадяна, эксперта по управлению персоналом и члена экспертного совета при комитете Госдумы по труду, причины отказа гораздо глубже.
Аналитики подсчитали, что в среднем курильщик тратит на перекуры около 138 часов в год, что существенно снижает его эффективность на работе.
Мурадян в разговоре с 360.ru отметил, что в условиях острой нехватки рабочей силы и неизменного объёма задач такие перерывы могут негативно сказаться на общей производительности команды.
Кроме того, для курящих сотрудников требуется отдельное помещение для курения, что связано с дополнительными затратами на оборудование и поддержание порядка. Это также создаёт неудобства для некурящих коллег, которые вынуждены мириться с запахом табака.
Эксперт также отметил, что курящие сотрудники чаще обращаются за медицинской помощью, что увеличивает расходы компании на страхование. Кроме того, курилки могут стать местом возникновения конфликтов и сплетен, что негативно влияет на атмосферу в коллективе.
Создание отдельных групп по принципу наличия или отсутствия вредных привычек может привести к разделению коллектива и возникновению напряжённости. При этом уволить сотрудника за курение нельзя, так как это нарушает его права. В случае конфликта работник может обратиться в трудовую инспекцию или суд, который, скорее всего, встанет на его сторону.
Всё это вынуждает некоторых работодателей пересматривать политику приёма сотрудников на работу.
