ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 октября 2025 17:11На 37% выросла выработка у нижегородского производителя электротехнического оборудования благодаря федпроекту
23 октября 2025 16:02Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры могут оценить ее эффективность
23 октября 2025 15:35Научный центр с деловым комплексом появится в районе Окского съезда
23 октября 2025 10:15Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области
22 октября 2025 21:42Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом
22 октября 2025 19:02В России сняли на видео первую модель возрожденной "Волги"
22 октября 2025 18:57Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей
22 октября 2025 18:09Стратегические направления развития внешнеэкономических связей Нижегородской области определили эксперты на Форуме ВЭД
22 октября 2025 18:03Кадры, логистику, международные расчеты и проекты обсудили эксперты из девяти стран на Форуме ВЭД в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 17:54На 11% увеличится выработка у нижегородской мебельной компании благодаря федпроекту "Производительность труда"
Экономика

На 37% выросла выработка у нижегородского производителя электротехнического оборудования благодаря федпроекту

23 октября 2025 17:11 Экономика
На 37% выросла выработка у нижегородского производителя электротехнического оборудования благодаря федпроекту

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «КИТ-Энерго» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве распределительных коробок, компактных шкафов, корпусов из нержавеющей стали, нестандартных шкафов по конструктиву заказчика, термошкафов и пультов управления.

В качестве пилотного направления был выбран процесс изготовления корпуса для системы автоматизации и распределения электроэнергии. Доля продажи этой продукции составляет 21% от общей выручки компании.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 32 «узких» места в потоке, среди которых — недостаточно полная информация в чертежах, длительный процесс поиска необходимых запчастей, отсутствие стандартов выполнения операций на участке сборки.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Например, появился стандарт окраски продукта, проведена перепланировка сборочного участка, реорганизованы места хранения. В результате внедренных изменений выработка по пилотному потоку выросла на 37 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 21 сотрудника предприятия, подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 13 производителей электрической и распределительной аппаратуры. Всего участниками федпроекта являются 300 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных