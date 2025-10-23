На 37% выросла выработка у нижегородского производителя электротехнического оборудования благодаря федпроекту Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «КИТ-Энерго» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве распределительных коробок, компактных шкафов, корпусов из нержавеющей стали, нестандартных шкафов по конструктиву заказчика, термошкафов и пультов управления.

В качестве пилотного направления был выбран процесс изготовления корпуса для системы автоматизации и распределения электроэнергии. Доля продажи этой продукции составляет 21% от общей выручки компании.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 32 «узких» места в потоке, среди которых — недостаточно полная информация в чертежах, длительный процесс поиска необходимых запчастей, отсутствие стандартов выполнения операций на участке сборки.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. Например, появился стандарт окраски продукта, проведена перепланировка сборочного участка, реорганизованы места хранения. В результате внедренных изменений выработка по пилотному потоку выросла на 37 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 21 сотрудника предприятия, подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 13 производителей электрической и распределительной аппаратуры. Всего участниками федпроекта являются 300 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.