Общество

Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор"

24 октября 2025 09:47 Общество
Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик управления многоквартирными домами Лучший дом. Лучший двор

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Третий Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» стартовал в Нижегородской области в начале октября. Заявки на участие могут подать жители и представители управляющих компаний до 15 ноября 2025 года. 

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Приокского района Владимир Поддымников-Гордеев представил одного из участников конкурса. За звание «лучшего двора» будут соревноваться жители многоквартирного дома по адресу: улица Бонч-Бруевича, 1. 

«Могу с уверенностью сказать, что конкурс — очень перспективный проект. Он помогает не только решать проблемы многих дворов, но и способствует улучшению коммуникации между жителями. Ведь все мы замечаем, что сейчас многие не знают своих соседей. А здесь, в гостях у участников конкурса, сразу чувствуется атмосфера сплоченности и добрососедства», — отметил Владимир Поддымников-Гордеев.

Двор давно является местной достопримечательностью. На протяжении десятилетий сплоченный коллектив соседей активно занимается благоустройством территории и ухаживает за палисадниками.

«Мы хотим, чтобы было красиво. Нам никто ничего здесь не высаживает. Мы сами за свои деньги покупаем растения, сажаем, подрезаем, поливаем, пропалываем. Совсем недавно сделали отличную стоянку для машин, чтобы наши автовладельцы могли припарковаться на специальном месте, а не на газоне. Как раз сейчас идет капитальный ремонт подъездов», — рассказала старшая по дому МКД по ул. Бонч-Бруевича, 1 Вера Алетурина.

Дворы заявителей из Ленинского района Нижнего Новгорода осмотрела рабочая группа во главе с региональным координатором федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» Александром Рыжовым. Дом по адресу: ул. Июльских дней, 26 в 2025 году вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта был выполнен ремонт дорожных проездов и тротуаров на сумму более 8 млн рублей. 

«Здесь соблюдено очень важное условие конкурса. Органы власти, управляющая компания, совет многоквартирного дома, собственники квартир объединились, чтобы благоустроить свой двор, сделать лучше свой дом. За счет средств жителей были выполнены работы по подготовке и окраске цоколей и ремонту входных групп, организована прекрасная парковочная зона», — подчеркнул Александр Рыжов.

По словам жителей, забота о дворе их очень сплотила. Работали целыми семьями, с большим энтузиазмом включились дети. 

«Мы решили принять участие в конкурсе, потому что проделали колоссальную работу по благоустройству. Наш двор теперь не узнать. Жаль, что уже поздняя осень. Летом у нас вся территория буквально благоухает — жители высаживают много разных цветов. Очень красиво. Мы надеемся на победу», — рассказала старшая по дому МКД по ул. Июльских дней, 26 Алеся Курнева.

Лучший двор будет выбран в ходе народного голосования, которое пройдет с 15 октября по 15 декабря 2025. Победителей определят по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом», «Молодые руки района».

Основными задачами конкурса являются выявление и популяризация лучших практик и поощрение активных собственников и качественно работающих Управляющих компаний.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

