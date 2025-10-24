Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей

24 октября 2025 14:15 Происшествия
Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции нашли и вернули молодому мужчине его дорогостоящий автомобиль, который был похищен во время разбойного нападения. Как сообщили в пресс службе ГУ МВД России по региону, стоимость иномарки составляет 13 млн рублей.

Напомним, инцидент произошел в августе этого года. На подземной парковке одного из домов на улице 1-я Оранжерейная на 19-летнего нижегородца напал неизвестный в балаклаве. Угрожая пистолетом, злоумышленник похитил авто и скрылся.

На розыск машины ушло всего несколько часов. Полицейские обнаружили угнанную иномарку неподалеку от одного из домов на улице Шаляпина. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое.

21-летнего подозреваемого задержали в городе Брянске. Его заключили под стражу по решению суда. В рамках расследования выяснилось, что он действовал в одиночку  целью шантажа.

После завершения необходимых следственных процедур автомобиль, выступавший в качестве вещественного доказательства, был официально передан владельцу на ответственное хранение. Хозяин машины поблагодарил сотрудников полиции за оперативную работу.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что до трех лет тюрьмы грозит нижегородцу, который угнал служебную "Газель".

Ранее сообщалось, что до трех лет тюрьмы грозит нижегородцу, который угнал служебную "Газель".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных