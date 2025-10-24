Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции нашли и вернули молодому мужчине его дорогостоящий автомобиль, который был похищен во время разбойного нападения. Как сообщили в пресс службе ГУ МВД России по региону, стоимость иномарки составляет 13 млн рублей.

Напомним, инцидент произошел в августе этого года. На подземной парковке одного из домов на улице 1-я Оранжерейная на 19-летнего нижегородца напал неизвестный в балаклаве. Угрожая пистолетом, злоумышленник похитил авто и скрылся.

На розыск машины ушло всего несколько часов. Полицейские обнаружили угнанную иномарку неподалеку от одного из домов на улице Шаляпина. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое.

21-летнего подозреваемого задержали в городе Брянске. Его заключили под стражу по решению суда. В рамках расследования выяснилось, что он действовал в одиночку целью шантажа.

После завершения необходимых следственных процедур автомобиль, выступавший в качестве вещественного доказательства, был официально передан владельцу на ответственное хранение. Хозяин машины поблагодарил сотрудников полиции за оперативную работу.

Расследование продолжается.

