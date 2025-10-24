Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Мобильный интернет разогнали в "березовой" деревне под Богородском

24 октября 2025 13:22 Общество
Мобильный интернет разогнали в березовой деревне под Богородском

Фото: freepik.com

В деревне Килелей Богородского района Нижегородской области начала работать новая базовая станция МТС стандарта 4G. Благодаря этому жители и гости населенного пункта получили доступ к мобильному интернету со скоростью до 100 Мбит/с.

Деревня расположена примерно в 36 километрах от Нижнего Новгорода. Ее название имеет эрзянские корни: слова "килей" и "лей" переводятся как "береза" и "река" соответственно. Она окружена лесами, богатыми грибами и ягодами, и пользуется популярностью у нижегородцев, особенно в сезон "тихой охоты".

Новая базовая станция размещена в центральной части деревни. Теперь зона покрытия охватывает не только жилые кварталы, но и железнодорожную станцию "Килелей", коттеджный поселок "Хюгге Килелей" и базу отдыха Forest Grad. Это позволяет обеспечить стабильный и быстрый доступ в интернет как для местных жителей, так и для приезжих.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, предоставление качественной связи в малых населенных пунктах остается приоритетом для компании. По его словам, Килелей известна своими природными красотами — чистым воздухом, лесами и рекой Килелейкой, поэтому важно, чтобы люди могли оставаться на связи даже в таких уединенных уголках региона.

