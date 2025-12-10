Автозаводская ТЭЦ успешно прошла испытания на максимальную мощность

Фото:
Генерирующее оборудование Автозаводской ТЭЦ выдержало этап комплексных испытаний на максимальную нагрузку в 486 МВт при непрерывной работе в течение 8 часов.
486 МВт - такой мощности хватит, чтобы зажечь 5 миллионов электрических лампочек или обеспечить электроэнергией жителей 50 тысяч квартир.
«Успешное комплексное испытание генерирующего оборудования подтвердило эффективность работы турбогенераторов АТЭЦ, что гарантирует высокий уровень надежности энергоснабжения жителей и стабильную работу предприятий. Это высокая оценка качества работы и уровня профессионализма всего персонала станции», – отметил и.о. генерального директора АТЭЦ Владимир Кулагин.
Специалисты ТЭЦ скрупулезно подошли к испытаниям, предварительно проверили работоспособность турбогенераторов, энергетических котлов и вспомогательного оборудования. Кроме того, летом 2025 года на АТЭЦ установили новый трансформатор мощностью 63 МВА.
Автозаводская ТЭЦ – одна из самых крупных электростанций холдинга Эн+. Электрическая мощность станции составляет 58% генерирующих мощностей, расположенных в Нижнем Новгороде.
Испытание на максимальную нагрузку проходит один раз в пять лет под контролем системного оператора Единой энергетической системы России для определения предельного объема поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+