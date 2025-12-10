ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершились конкурсные процедуры по выбору перевозчика для обслуживания трёх городских маршрутов.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, победителем торгов стало ООО "Столица Авто". Именно с этой компанией планируется заключение государственных контрактов на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам № 84, № 104 и № 171.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведётся подготовка к оформлению контрактов, действие которых рассчитано на 2026 год.

Ранее стало известно что в Нижнем Новгороде ищут перевозчиков на маршруты №83 и №111.

Также сообщалось об изменениях автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде с 1 января 2026 года.