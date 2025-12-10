Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 13:47Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок
10 декабря 2025 13:30ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 13:13Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля
10 декабря 2025 13:04Автозаводская ТЭЦ успешно прошла испытания на максимальную мощность
10 декабря 2025 12:44Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать за 103 млн рублей
10 декабря 2025 12:32Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для "ЛизаАлерт": набираем высоту в спасении жизней
10 декабря 2025 12:29Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году
10 декабря 2025 12:15Нижегородские депутаты не поддержали изменение правил благоустройства
10 декабря 2025 11:46Настоящая морозная зима идет в Нижний Новгород
10 декабря 2025 10:49В Княгининском округе обновленный "Добро.Центр" открылся после масштабного ремонта
Общество

ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде

10 декабря 2025 13:30 Общество
ООО Столица авто выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершились конкурсные процедуры по выбору перевозчика для обслуживания трёх городских маршрутов.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, победителем торгов стало ООО "Столица Авто". Именно с этой компанией планируется заключение государственных контрактов на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам № 84, № 104 и № 171.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведётся подготовка к оформлению контрактов, действие которых рассчитано на 2026 год.

Ранее стало известно что в Нижнем Новгороде ищут перевозчиков на маршруты №83 и №111.

Также сообщалось об изменениях автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде с 1 января 2026 года.

Теги:
автобусы маршруты ЦРТС
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных