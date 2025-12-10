МФЦ для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

МФЦ заработал на базе фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде. Там участник СВО и ветераны боевых действий могут получить помощь в оформлении различных документов. Специалисты оказывают содействие при подаче заявлений, подготовке пакетов документов, а также предоставляют услуги по копированию и восстановлению информации.

Работа представителей МФЦ организована по адресу улица Марата, 27. Прием ведется с октября 2025 года. За этот период сотрудники фонда и МФЦ совместно обработали более 80 обращений. Такой формат обслуживания стал важной частью системы поддержки, выстроенной по принципу "одного окна", позволяющего максимально упростить получение необходимых услуг для ветеранов и их семей.

Как отметила врио руководителя нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Мусина, размещение специалистов МФЦ непосредственно в здании фонда не только обеспечивает удобство, но и способствует формированию комплексной системы помощи. "Теперь участники СВО и их семьи могут получить государственные услуги, социальную помощь и консультационную поддержку в одном месте, без лишних бюрократических барьеров", - сказала Мусина.

Сотрудники МФЦ оказывают помощь по более чем 40 направлениям. Среди них — восстановление доступа к порталу "Госуслуги", оформление СНИЛС, регистрация учетной записи, подача заявлений на социальную поддержку и оформление транспортной карты.

Директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская сообщила, что самыми частыми запросами в подразделении, работающем при фонде, стали восстановление или регистрация учетной записи на портале "Госуслуги", а также оформление страхового номера индивидуального лицевого счёта. Она также отметила, что сотрудники МФЦ всегда готовы помочь ветеранам и их семьям в подготовке документов для получения мер социальной поддержки.

Госфонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента РФ Владимира Путина. Его ключевая задача — индивидуальное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших военнослужащих. Фонд оказывает помощь в прохождении медицинской и социальной реабилитации, содействует переобучению, трудоустройству, предоставляет юридическую поддержку, помогает в адаптации жилья под нужды инвалидов, а также организует долговременный уход на дому. Руководит фондом статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева. На сегодняшний день его филиалы работают во всех субъектах страны.

Напоминаем, что получить услуги МФЦ можно также по предварительной записи — через официальный сайт МФЦ Нижегородской области (umfc-no.ru), по телефону кол-центра 8 (831) 422-14-21 или с помощью чат-бота "МФЦ Нижегородской области" в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить "Карту жителя" с банковским приложением в МФЦ.