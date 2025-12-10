Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 14:29МФЦ для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 13:47Нижегородская дума отклонила новый порядок использования контейнерных площадок
10 декабря 2025 13:30ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 13:13Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля
10 декабря 2025 13:04Автозаводская ТЭЦ успешно прошла испытания на максимальную мощность
10 декабря 2025 12:44Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать за 103 млн рублей
10 декабря 2025 12:32Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для "ЛизаАлерт": набираем высоту в спасении жизней
10 декабря 2025 12:29Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году
10 декабря 2025 12:15Нижегородские депутаты не поддержали изменение правил благоустройства
10 декабря 2025 11:46Настоящая морозная зима идет в Нижний Новгород
Общество

МФЦ для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде

10 декабря 2025 14:29 Общество
МФЦ для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

МФЦ заработал на базе фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде. Там участник СВО и ветераны боевых действий могут получить помощь в оформлении различных документов. Специалисты оказывают содействие при подаче заявлений, подготовке пакетов документов, а также предоставляют услуги по копированию и восстановлению информации.

Работа представителей МФЦ организована по адресу улица Марата, 27. Прием ведется с октября 2025 года. За этот период сотрудники фонда и МФЦ совместно обработали более 80 обращений. Такой формат обслуживания стал важной частью системы поддержки, выстроенной по принципу "одного окна", позволяющего максимально упростить получение необходимых услуг для ветеранов и их семей.

Как отметила врио руководителя нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Мусина, размещение специалистов МФЦ непосредственно в здании фонда не только обеспечивает удобство, но и способствует формированию комплексной системы помощи. "Теперь участники СВО и их семьи могут получить государственные услуги, социальную помощь и консультационную поддержку в одном месте, без лишних бюрократических барьеров", - сказала Мусина. 

Сотрудники МФЦ оказывают помощь по более чем 40 направлениям. Среди них — восстановление доступа к порталу "Госуслуги", оформление СНИЛС, регистрация учетной записи, подача заявлений на социальную поддержку и оформление транспортной карты.

Директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская сообщила, что самыми частыми запросами в подразделении, работающем при фонде, стали восстановление или регистрация учетной записи на портале "Госуслуги", а также оформление страхового номера индивидуального лицевого счёта. Она также отметила, что сотрудники МФЦ всегда готовы помочь ветеранам и их семьям в подготовке документов для получения мер социальной поддержки.

Госфонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента РФ Владимира Путина. Его ключевая задача — индивидуальное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших военнослужащих. Фонд оказывает помощь в прохождении медицинской и социальной реабилитации, содействует переобучению, трудоустройству, предоставляет юридическую поддержку, помогает в адаптации жилья под нужды инвалидов, а также организует долговременный уход на дому. Руководит фондом статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева. На сегодняшний день его филиалы работают во всех субъектах страны.

Напоминаем, что получить услуги МФЦ можно также по предварительной записи — через официальный сайт МФЦ Нижегородской области (umfc-no.ru), по телефону кол-центра 8 (831) 422-14-21 или с помощью чат-бота "МФЦ Нижегородской области" в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить "Карту жителя" с банковским приложением в МФЦ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МФЦ СВО Фонд "Защитники Отечества"
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2025 17:10Нижегородцы могут обратиться в отделения МФЦ за помощью в установке мессенджера МАХ
21 августа 2025 12:38Нижегородцы получили возможность оформлять самозапрет на кредиты через МФЦ
06 июня 2025 16:48Нижегородцы могут получать услуги в МФЦ без паспорта — по биометрии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных