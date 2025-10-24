Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 17:38Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода
24 октября 2025 17:38Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах
24 октября 2025 17:19Андрей Гнеушев провел заседание межведомственной комиссии в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества"
24 октября 2025 17:02Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
24 октября 2025 16:25Болельщик нижегородского "Торпедо" стал миллионером благодаря теще
24 октября 2025 16:18В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Алоуддина Мирзорахимова
24 октября 2025 16:05Жительница Перевоза выплатит компенсацию за оскорбление врача в интернете
24 октября 2025 15:56Что говорят в "Теплоэнерго" по поводу нового уголовного дела о вони
24 октября 2025 13:47Два детских сада объединили в один в Нижнем Новгороде
24 октября 2025 13:29Последние выходные октября будут дождливыми, но теплыми в Нижнем Новгороде
Общество

Андрей Гнеушев провел заседание межведомственной комиссии в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества"

24 октября 2025 17:19 Общество
Андрей Гнеушев провел заседание межведомственной комиссии в нижегородском филиале фонда Защитники Отечества

Фото: Максим Герасимов

24 октября в нижегородском филиале фонда «Защитники Отечества» заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Работу комиссии организовало отделение фонда «Защитники Отечества» при содействии правительства Нижегородской области.

В работе комиссии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, министр социальной политики Нижегородской области, секретарь межведомственной комиссии Игорь Седых, врио руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Мусина, руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова, а также представители других профильных министерств и ведомств региона, депутатского корпуса.

На заседании рассмотрели вопросы о защите трудовых прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей, а также об организации многопрофильной поддержки на территории региона и мерах по повышению её эффективности.

«Участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни в Нижегородской области, необходимо создать все условия для комфортной адаптации, совершенствовать помощь нашим героям – как медицинскую и психологическую, так и социальную. Также наша обязанность – содействовать в трудоустройстве, помочь в переобучении и получении новых компетенций. К истории каждого бойца нужен индивидуальный подход всех органов власти. Важно, чтобы все структуры четко отрабатывали друг с другом такие ситуации, а руководители лично держали на контроле решение вопросов бойцов и их семей», - сказал Андрей Гнеушев.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что очередное заседание комиссии неслучайно организовано в фонде «Защитники Отечества», который в режиме «одного окна» содействует в решении вопросов ветеранов СВО и членов их семей. В ходе заседания подробно разобрали организацию на постоянной основе профильными министерствами и ведомствами личных приемов ветеранов специальной военной операции и членов их семей на базе нижегородского филиала фонда.

«Предоставление ветеранам СВО услуг в режиме «одного окна» – одна из основных задач, которую ставил президент при создании фонда «Защитники Отечества». С июля нижегородский филиал фонда располагается в помещении на ул. Марата, 27, которое оборудовано для комфортного приема ветеранов СВО и членов их семей. Уверена, что вместе с профильными ведомствами и министерствами региона мы сможем организовать бесшовное взаимодействие для более оперативного решения вопросов ветеранов СВО и членов их семей на территории Нижегородской области», - отметила Екатерина Мусина.

Также об организации работы и межведомственного взаимодействия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей на территории Нижнего Новгорода с участниками СВО рассказала заместитель главы города Ирина Кондырева. Глава местного самоуправления Лукояновского округа Игорь Синцов доложил о решении вопросов поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, обозначенных в рамках выездного заседания, которое прошло в августе этого года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Гнеушев Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных