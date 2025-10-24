Андрей Гнеушев провел заседание межведомственной комиссии в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества" Общество

Фото: Максим Герасимов

24 октября в нижегородском филиале фонда «Защитники Отечества» заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Работу комиссии организовало отделение фонда «Защитники Отечества» при содействии правительства Нижегородской области.

В работе комиссии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, министр социальной политики Нижегородской области, секретарь межведомственной комиссии Игорь Седых, врио руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Мусина, руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова, а также представители других профильных министерств и ведомств региона, депутатского корпуса.

На заседании рассмотрели вопросы о защите трудовых прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей, а также об организации многопрофильной поддержки на территории региона и мерах по повышению её эффективности.

«Участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни в Нижегородской области, необходимо создать все условия для комфортной адаптации, совершенствовать помощь нашим героям – как медицинскую и психологическую, так и социальную. Также наша обязанность – содействовать в трудоустройстве, помочь в переобучении и получении новых компетенций. К истории каждого бойца нужен индивидуальный подход всех органов власти. Важно, чтобы все структуры четко отрабатывали друг с другом такие ситуации, а руководители лично держали на контроле решение вопросов бойцов и их семей», - сказал Андрей Гнеушев.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что очередное заседание комиссии неслучайно организовано в фонде «Защитники Отечества», который в режиме «одного окна» содействует в решении вопросов ветеранов СВО и членов их семей. В ходе заседания подробно разобрали организацию на постоянной основе профильными министерствами и ведомствами личных приемов ветеранов специальной военной операции и членов их семей на базе нижегородского филиала фонда.

«Предоставление ветеранам СВО услуг в режиме «одного окна» – одна из основных задач, которую ставил президент при создании фонда «Защитники Отечества». С июля нижегородский филиал фонда располагается в помещении на ул. Марата, 27, которое оборудовано для комфортного приема ветеранов СВО и членов их семей. Уверена, что вместе с профильными ведомствами и министерствами региона мы сможем организовать бесшовное взаимодействие для более оперативного решения вопросов ветеранов СВО и членов их семей на территории Нижегородской области», - отметила Екатерина Мусина.

Также об организации работы и межведомственного взаимодействия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей на территории Нижнего Новгорода с участниками СВО рассказала заместитель главы города Ирина Кондырева. Глава местного самоуправления Лукояновского округа Игорь Синцов доложил о решении вопросов поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, обозначенных в рамках выездного заседания, которое прошло в августе этого года.