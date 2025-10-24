Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Общество

Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода

24 октября 2025 17:38 Общество
Участники программы Герои. Нижегородская область прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Участники образовательной программы «Герои. Нижегородская область» 24 октября прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода. Мероприятие организовано при поддержке правительства Нижегородской области и Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

Программа стажировки началась со встречи с председателем городской Думы Нижнего Новгорода, участником федеральной программы «Время героев» Евгением Чинцовым.

«Уверен, что каждый участник программы «Герои. Нижегородская область» найдет свое направление работы в мирной жизни и обязательно достигнет успеха. Сейчас важно не торопиться, слушать своих наставников и впитывать знания и опыт. У каждого из участников программы есть возможность обучаться и развиваться благодаря поддержке губернатора и президента России. Впереди - почти год для роста, и главное — идти вперед и поддерживать друг друга, о чем я сегодня и сказал им на встрече», — рассказал Евгений Чинцов.

С приветствием к участникам также обратились проректор КУПНО Алексей Ермилов, и.о. директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода Елена Крутова.

Прозвучали доклады на такие темы, как «Муниципалитет: сущность и основы организации», «Стратегическое развитие города Нижнего Новгорода», «Основы кадровой политики муниципалитета: подбор и развитие».

Кроме того, в рамках открытого диалога «Муниципалитет – точка роста» участники стажировки смогли задать вопросы первым заместителям главы города Сергею Егорову и Денису Скалкину, а также заместителю главы города Владимиру Анисимову.

«Сегодняшняя встреча с участниками проекта «Герои. Нижегородская область» стала важным шагом на пути к интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного и муниципального управления. Я сам участник федеральной программы и знаю, как важна поддержка опытных наставников в этот период. В моем случае им стал глава города Юрий Владимирович Шалабаев. Администрация помогает создать условия, которые позволят участникам проекта реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие Нижнего Новгорода. Их опыт и мужество — это неоценимый ресурс для нашего города», — отметил кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев», заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Анисимов.

В ходе встречи Владимир Анисимов рассказал о своей работе и работе курируемого им департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода. Он подчеркнул, что департамент активно работает над созданием программ, направленных на поддержку не только молодежи, но и участников и ветеранов СВО, а также на развитие социальных инициатив, способствующих укреплению патриотизма и социальной сплоченности.

Во второй части мероприятия стажёров разделили на группы, в составе которых они посетили департамент культуры, департамент физической культуры и спорта, департамент развития туризма и внешних связей, департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, департамент благоустройства. Во время экскурсий по подразделениям администрации города участникам программы «Герои. Нижегородская область» рассказали о лучших практиках, основных вызовах и путях решения актуальных задач в направлениях работы, закрепленных за каждым из департаментов.

«Стажировка в мэрии - для меня очень полезный опыт. Я уже стажировался в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, после этого мне было интересно узнать, как устроены процессы на уровне муниципалитета и конкретно в департаменте благоустройства, где я сегодня побывал. Муниципальные органы власти постоянно взаимодействуют с гражданами, и участникам программы важно понимать, какими инструментами они пользуются. Обязательно возьму на вооружение знания, полученные во время стажировки. Уверен, они помогут мне в будущем», – сказал участник программы «Герои. Нижегородская область» Николай Малеев.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

