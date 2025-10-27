Более 50 нижегородских предпринимателей приняли участие в обучении маркировке товаров через систему "Честный знак" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Более 50 нижегородских предпринимателей приняли участие в обучении по правильной маркировке смазочных материалов, специальных автомобильных жидкостей и компонентов транспортных средств, а также устройств с двигателем внутреннего сгорания. Мероприятие организовал минпром Нижегородской области совместно с представителями ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы «Честный знак») в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В Нижегородской области около 49 тысяч производителей, торговых объектов и точек общественного питания подключены к системе «Честный знак». Наша задача - помочь региональным предпринимателям разобраться с особенностями системы и внедрить её в работу организации. Обучение позволяет лучше ориентироваться в вопросах маркировки товаров, этапности введения, особенностях импорта и экспорта такой продукции», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На мероприятии предприниматели также смогли обменяться опытом и получить ответы на конкретные вопросы от экспертов.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94. Кроме того, эксперты центра «Мой бизнес» и регионального минпрома на базе платформы Telegram проводят онлайн-консультации. Подключиться к чату можно по ссылке https://t.me/+m4RyK9aM0Ww1NWQ6.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».