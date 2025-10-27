Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Экономика

36 соцпредпринимателей из Сарова поборются за гранты до 250 000 рублей по программе "Путь к успеху"

27 октября 2025
36 соцпредпринимателей из Сарова поборются за гранты до 250 000 рублей по программе Путь к успеху

Фото: ЦИСС Нижегородской области

36 социальных предпринимателей из Сарова поборются за гранты до 250 тысяч рублей по программе «Путь к успеху»

 

36 жителей Сарова стали участниками программы по развитию социального предпринимательства «Путь к успеху».

Организаторами программы выступают Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова, созданная при поддержке Российского федерального ядерного центра (входит в состав госкорпорации «Росатом») и Центр поддержки предпринимательства города совместно с министерством социальной политики Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона (ЦИСС) и администрацией Сарова.

«Программа «Путь к успеху» — важный инструмент поддержки социального предпринимательства в нашем регионе. Она помогает социальным бизнесам эффективнее реализовывать свои проекты, создавая новые рабочие места и улучшая качество жизни граждан. Такая системная поддержка способствует укреплению социальной экономики области, стимулирует предпринимательскую инициативу и помогает решать актуальные социальные задачи на местах», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Программа состоит из двух ключевых блоков - образовательного акселератора и грантового конкурса с последующей поддержкой лучших социальных проектов на территории Сарова. В ней могут принять участие не только индивидуальные предприниматели и организации города, но и самозанятые граждане, физические лица, только планирующие открыть свое дело.

«Программа впервые была реализована в 2019 году, и за это время Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова уже поддержала 30 проектов на сумму более четырех миллионов рублей. Сейчас мы можем видеть результаты их деятельности. Проекты победителей прошлых лет продолжают развиваться и наращивать обороты. Интерес к программе не снижается. Ежегодно число желающих и новых идейных проектов растет. В 2025 году максимальный размер одного гранта на создание нового или развитие уже действующего социального бизнес-проекта увеличен до 250 тысяч рублей, что позволит расширить поддержку социальных инициатив и повысить их устойчивость», — рассказала исполнительный директор Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова Татьяна Белина.

Установочная конференция программы прошла 16 октября в Центре поддержки предпринимательства города Сарова, где участники ознакомились с основными этапами программы, образовательным курсом и мерами государственной поддержки социальных предприятий.

«Мы разработали образовательную программу, в которой особое внимание уделено практическому применению знаний и развитию компетенций участников — от генерации идеи до итоговой защиты проектов. Программа включает маркетинговые симуляции, мастер-классы, воркшопы по искусственному интеллекту и питч-сессии. Завершает курс защита проектов с определением победителей, что мотивирует участников на достижение конкретных результатов. Мы объединили лекционный и практический подходы, что особенно важно для предпринимателей с разным уровнем подготовки. Важной особенностью стала поддержка наставников — опытных предпринимателей нашего города, которые сопровождают участников на всех этапах», — сообщила директор Центра поддержки предпринимательства Сарова Евгения Калачева.

Занятия ведутся в очном и онлайн форматах, что позволяет максимально широко охватить заинтересованных участников. На защите будет оцениваться социальная необходимость — обоснование актуальности и социальной значимости проекта, социальный эффект, а также экономическая эффективность и качество презентации. Все показатели должны быть реальными и достижимыми для объективной оценки. Авторы лучших проектов будут награждены грантами до 250 тысяч рублей.

«Традиционно в конце года на нашем итоговом мероприятии, посвященном подведению итогов развития социального предпринимательства в регионе, наградим победителей программы. Особо хочется подчеркнуть растущую активность предпринимателей: с каждым годом увеличивается число участников, а также появляются новые идеи для развития региона. В этом году среди участников особенно много новичков», — подчеркнула директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

За время проведения программы обучение прошли более 160 начинающих и действующих предпринимателей. На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено свыше 90 проектов, из которых 30 получили поддержку.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, способствует выполнению этой задачи.

Подробнее о программе «Путь к успеху» можно узнать на сайте ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка». 

Теги:
бизнес Нацпроект Социальные проекты
