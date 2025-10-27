Заболевших норовирусом учеников "Созвездия" выписали из больницы

Всех госпитализированных учеников арзамасской школы "Созвездие" отпустили домой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Напомним, что о вспышке норовируса стало известно 16 октября. Роспотребнадзор сразу же закрыл образовательный центр на карантин. Детей перевели на дистанционное обучение.
В больницу с острой кишечной инфекцией попали 50 человек. Еще в четверг, 23 октября, там проходили лечение 17 ребят. А сегодня, 27 октября, стало известно, что пациентов выписали.
"Амбулаторное наблюдение установлено за 49 детьми и еще 15 взрослыми", — сказал Щелоков, уточнив, что до конца недели врачи планируют выписать взрослых заболевших.
Сейчас у школьников осенние каникулы. Однако карантин в образовательном учреждении пока не снят.
Ранее сообщалось, что в СК завели уголовное дело из-за вспышки норовируса в "Созвездии". Ход расследования находится на контроле председателя центрального аппарата силового ведомства Александра Бастрыкина.
По словам экспертов, массовое отравление могло вызвать неправильное хранение продуктов в пищеблоке школы.
