Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2025 17:42Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области
27 октября 2025 17:25Скоростной интернет появился еще в трех селах Нижегородской области
27 октября 2025 17:10Заболевших норовирусом учеников "Созвездия" выписали из больницы
27 октября 2025 16:41Автоэксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме
27 октября 2025 16:21100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров
27 октября 2025 16:00Екатерина Лебедева: первые полгода в НИУ
27 октября 2025 15:54Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи"
27 октября 2025 15:47Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки
27 октября 2025 15:30Средняя продолжительность жизни нижегородцев должна вырасти до 73,4 года
27 октября 2025 15:00Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября
Общество

Заболевших норовирусом учеников "Созвездия" выписали из больницы

27 октября 2025 17:10 Общество
Заболевших норовирусом учеников Созвездия выписали из больницы

Всех госпитализированных учеников арзамасской школы "Созвездие" отпустили домой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков. 

Напомним, что о вспышке норовируса стало известно 16 октября. Роспотребнадзор сразу же закрыл образовательный центр на карантин. Детей перевели на дистанционное обучение. 

В больницу с острой кишечной инфекцией попали 50 человек. Еще в четверг, 23 октября, там проходили лечение 17 ребят. А сегодня, 27 октября, стало известно, что пациентов выписали. 

"Амбулаторное наблюдение установлено за 49 детьми и еще 15 взрослыми", — сказал Щелоков, уточнив, что до конца недели врачи планируют выписать взрослых заболевших.

Сейчас у школьников осенние каникулы. Однако карантин в образовательном учреждении пока не снят. 

Ранее сообщалось, что в СК завели уголовное дело из-за вспышки норовируса в "Созвездии". Ход расследования находится на контроле председателя центрального аппарата силового ведомства Александра Бастрыкина. 

По словам экспертов, массовое отравление могло вызвать неправильное хранение продуктов в пищеблоке школы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Инфекция Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных