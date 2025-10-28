Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Законопроект, расширяющий доступ к бесплатной юридической помощи для лиц, потерявших родителей в период обучения, обсудили депутаты профильного комитета

27 октября состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. Депутаты обсудили проект закона, направленный на приведение регионального законодательства в соответствие с новыми нормами федерального закона. Речь идет о расширении категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Согласно проекту закона, правом на все виды бесплатной юридической помощи теперь будут обладать молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя в период своего обучения в школе, колледже или вузе. Для них государственные юридические бюро и адвокаты будут не только проводить консультации, но и составлять процессуальные документы, а также представлять их интересы в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по делам, связанным с обеспечением мер господдержки и защитой наследственных прав.

«Федеральный центр установил новые правила, и наша задача – оперативно и точно транслировать их на региональном уровне. Мы говорим о молодых людях, которые, уже будучи совершеннолетними, сталкиваются с тяжелейшей утратой и сложными юридическими процедурами. Наша обязанность – обеспечить им надежный правовой тыл, чтобы они могли бесплатно получить квалифицированную помощь адвоката в решении вопросов, связанных с наследством или социальными выплатами», – отметил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Законопроект был единогласно поддержан членами профильного комитета и рекомендован к принятию на ближайшем заседании парламента 30 октября.

«Социальная политика должна быть гибкой и охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания. Это точечная, но очень важная законодательная инициатива. Она прямо касается молодых людей, которые продолжают учебу, несмотря на тяжелейшие жизненные обстоятельства. Обеспечив их квалифицированной правовой поддержкой, мы даем им уверенность в том, что их права на жилье, социальные выплаты и наследство будут защищены», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.