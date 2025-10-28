Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
28 октября 2025 10:23Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания"
28 октября 2025 09:58Нижегородские депутаты предложили реорганизовать "Почту России"
27 октября 2025 16:17Ученые предлагают изменить систему нумерации созывов нижегородской Думы
24 октября 2025 22:44Нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области
24 октября 2025 17:16Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
24 октября 2025 11:24Айкосы также могут попасть под запрет в Нижегородской области
23 октября 2025 16:58Комиссия Госсовета РФ обсудила правила возвращения иностранных компаний
23 октября 2025 16:49Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины
23 октября 2025 15:54Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что
23 октября 2025 12:16Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"
Политика

Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания"

28 октября 2025 10:23 Политика
Евгений Люлин: Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания

Фото: пресс-служба ЗСНО

Законопроект, расширяющий доступ к бесплатной юридической помощи для лиц, потерявших родителей в период обучения, обсудили депутаты профильного комитета

27 октября состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. Депутаты обсудили проект закона, направленный на приведение регионального законодательства в соответствие с новыми нормами федерального закона. Речь идет о расширении категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Согласно проекту закона, правом на все виды бесплатной юридической помощи теперь будут обладать молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя в период своего обучения в школе, колледже или вузе. Для них государственные юридические бюро и адвокаты будут не только проводить консультации, но и составлять процессуальные документы, а также представлять их интересы в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по делам, связанным с обеспечением мер господдержки и защитой наследственных прав.

«Федеральный центр установил новые правила, и наша задача – оперативно и точно транслировать их на региональном уровне. Мы говорим о молодых людях, которые, уже будучи совершеннолетними, сталкиваются с тяжелейшей утратой и сложными юридическими процедурами. Наша обязанность – обеспечить им надежный правовой тыл, чтобы они могли бесплатно получить квалифицированную помощь адвоката в решении вопросов, связанных с наследством или социальными выплатами», – отметил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Законопроект был единогласно поддержан членами профильного комитета и рекомендован к принятию на ближайшем заседании парламента 30 октября.

«Социальная политика должна быть гибкой и охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания. Это точечная, но очень важная законодательная инициатива. Она прямо касается молодых людей, которые продолжают учебу, несмотря на тяжелейшие жизненные обстоятельства. Обеспечив их квалифицированной правовой поддержкой, мы даем им уверенность в том, что их права на жилье, социальные выплаты и наследство будут защищены», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

 

 

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных