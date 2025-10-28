В поселке Воскресенское после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В поселке Воскресенское Нижегородской области после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека имени Героя Советского Союза А.Н. Пайкова. Работы по оснащению библиотеки проводились в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Библиотека находится в двухэтажном здании, расположенном в центральной, исторической части поселка. В шаговой доступности - детская школа искусств и общеобразовательная школа, музей, памятники архитектуры, зона отдыха, в том числе набережная реки Ветлуги.

«Теперь в самом центре Воскресенского есть настоящий библиотечный центр, ведь в прошлом году в этом же здании за счет регионального бюджета мы открыли модельную детскую библиотеку. И это еще один пример комплексного подхода, поскольку для модернизации библиотек было капитально отремонтировано все здание, а это большой объем работ: были отремонтированы фасад и кровля, заменены коммуникации, проведена перепланировка помещений. Все это позволило создать условия для комфортной работы сотрудников библиотеки и читателей. Уже сейчас понятно, что обновленная библиотека будет жить интересной, насыщенной жизнью. Еще в 2024 году коллеги стали участником проекта «Гений места», активно привлекая к своей деятельности молодежь, они работают по «Пушкинской карте» и уже готовят заявку на грант ПФКИ в рамках текущей заявочной кампании», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Капремонт в здании был проведен в рамках государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области» за счет средств областного и местного бюджетов. Благодаря проведенной перепланировке было расширено пространство абонемента и читального зала, перепланировано пространство Центра правовой информации, который стал доступен для маломобильных граждан.

Из федерального бюджета на оснащение центральной библиотеки имени А.Н. Пайкова по модельному стандарту направлено около 15 млн рублей. На эти средства были приобретены новая мебель, оборудование для проведения фото- и видеосъемки, в том числе световое оборудование и хромакей, шлемы виртуальной реальности. Конференц-зал на 50 человек для проведения массовых мероприятий оборудован видеостеной, современной акустической системой, микшерным пультом и комплектом микрофонов.

Для удобства слабовидящих посетителей библиотеки оборудовано рабочее место с электронным видеоувеличителем, портативным тактильным дисплеем Брайля, устройством «Говорящая книга». Также для осуществления издательской деятельности закуплены брошюраторы и ламинатор, бесконтактный сканер и большеформатный принтер. Книжный фонд библиотеки пополнили более 4000 новых изданий, что составляет около 20% от общего фонда библиотеки.

«Уверен, обновленная библиотека сможет удовлетворить самые разные читательские запросы и потребности. Для жителей Воскресенского доступны обновленный книжный фонд, уютные зоны для чтения и занятий, оборудованные рабочие места для самостоятельной деятельности. Видно, что все здесь сделано с чувством заботы о тех, кто посещает библиотеку. Думаю, что читателей теперь станет гораздо больше, а жители поселка оценят все преимущества обновленной по модельному стандарту библиотеки, ее удобство и качество», - отметил глава местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов.

Напомним, что в прошлом году в Воскресенском открылась оборудованная по модельному стандарту центральная детская библиотека, расположенная в этом же здании. Оборудование детской библиотеки велось за счет областных средств – на эти цели было выделено около 10 млн рублей.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.