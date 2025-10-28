Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 октября 2025 11:30В поселке Воскресенское после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека
27 октября 2025 18:56"Лавка Чудесъ" открылась в историческом здании в Городце
25 октября 2025 19:46Нижегородский оперный театр в честь юбилея представил новый авангардный занавес
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 17:56В поселке Сатис открылась первая в Дивеевском округе модельная библиотека
24 октября 2025 17:53Музей Нижегородского театра кукол откроют в 2026 году
24 октября 2025 14:53Нижегородец Дмитрий Клычков представил новую патриотическую песню
23 октября 2025 12:28Открытие филиала Русского музея в Нижегородском кремле откладывается
22 октября 2025 16:04Каток в нижегородской "Швейцарии" откроется 1 декабря
21 октября 2025 16:23Следующий фестиваль INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля
Культура и отдых

В поселке Воскресенское после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека

28 октября 2025 11:30 Культура и отдых
В поселке Воскресенское после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека

Фото: минкульт Нижегородской области

В поселке Воскресенское Нижегородской области после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека имени Героя Советского Союза А.Н. Пайкова. Работы по оснащению библиотеки проводились в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Библиотека находится в двухэтажном здании, расположенном в центральной, исторической части поселка. В шаговой доступности - детская школа искусств и общеобразовательная школа, музей, памятники архитектуры, зона отдыха, в том числе набережная реки Ветлуги.

«Теперь в самом центре Воскресенского есть настоящий библиотечный центр, ведь в прошлом году в этом же здании за счет регионального бюджета мы открыли модельную детскую библиотеку. И это еще один пример комплексного подхода, поскольку для модернизации библиотек было капитально отремонтировано все здание, а это большой объем работ: были отремонтированы фасад и кровля, заменены коммуникации, проведена перепланировка помещений. Все это позволило создать условия для комфортной работы сотрудников библиотеки и читателей. Уже сейчас понятно, что обновленная библиотека будет жить интересной, насыщенной жизнью. Еще в 2024 году коллеги стали участником проекта «Гений места», активно привлекая к своей деятельности молодежь, они работают по «Пушкинской карте» и уже готовят заявку на грант ПФКИ в рамках текущей заявочной кампании», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Капремонт в здании был проведен в рамках государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области» за счет средств областного и местного бюджетов. Благодаря проведенной перепланировке было расширено пространство абонемента и читального зала, перепланировано пространство Центра правовой информации, который стал доступен для маломобильных граждан.

Из федерального бюджета на оснащение центральной библиотеки имени А.Н. Пайкова по модельному стандарту направлено около 15 млн рублей. На эти средства были приобретены новая мебель, оборудование для проведения фото- и видеосъемки, в том числе световое оборудование и хромакей, шлемы виртуальной реальности. Конференц-зал на 50 человек для проведения массовых мероприятий оборудован видеостеной, современной акустической системой, микшерным пультом и комплектом микрофонов.

Для удобства слабовидящих посетителей библиотеки оборудовано рабочее место с электронным видеоувеличителем, портативным тактильным дисплеем Брайля, устройством «Говорящая книга». Также для осуществления издательской деятельности закуплены брошюраторы и ламинатор, бесконтактный сканер и большеформатный принтер. Книжный фонд библиотеки пополнили более 4000 новых изданий, что составляет около 20% от общего фонда библиотеки.

«Уверен, обновленная библиотека сможет удовлетворить самые разные читательские запросы и потребности. Для жителей Воскресенского доступны обновленный книжный фонд, уютные зоны для чтения и занятий, оборудованные рабочие места для самостоятельной деятельности. Видно, что все здесь сделано с чувством заботы о тех, кто посещает библиотеку. Думаю, что читателей теперь станет гораздо больше, а жители поселка оценят все преимущества обновленной по модельному стандарту библиотеки, ее удобство и качество», - отметил глава местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов.

Напомним, что в прошлом году в Воскресенском открылась оборудованная по модельному стандарту центральная детская библиотека, расположенная в этом же здании. Оборудование детской библиотеки велось за счет областных средств – на эти цели было выделено около 10 млн рублей.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минкульт Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных