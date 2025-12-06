Житель Заволжья потерял 1,8 млн рублей на лжеинвестициях Происшествия

В полицию города Заволжье обратился 36-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. Он рассказал, что перевел злоумышленникам более 1 800 000 рублей.

По информации ГУ МВД России по региону, житель Заволжья познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему подзаработать на инвестиционной платформе. Мужчина заинтересовался и начал выполнять инструкции так называемого куратора, который помогал ему разобраться в механизме торгов.

В попытке получить прибыль он использовал все свои накопления, а затем оформил несколько кредитов. Общая сумма, которую он перевел на счета мошенников, составила 1,8 млн рублей.

Ожидаемой прибыли мужчина так и не увидел, а куратор и девушка перестали выходить на связь. Тогда пострадавший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что более 3 млрд рублей отдали нижегородцы кибермошенникам.