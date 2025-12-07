Задержан курьер, обманувший выксунскую пенсионерку на 250 тысяч рублей

Полиция города Выкса в Нижегородской области раскрыла личность курьера, причастного к мошенничеству в отношении 65-летней местной жительницы. Женщина стала жертвой тщательно продуманной схемы обмана.
По информации ГУ МВД по Нижегородской области, всё началось с телефонного звонка от мнимого медика. Он предложил пенсионерке пройти обследование и под этим предлогом получил её данные СНИЛС.
На следующий день с женщиной связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил её, что на её имя открыты банковские счета, якобы используемые для финансирования недружественного государства.
Затем в схему вступил третий участник — "юрист". Он сообщил, что для избежания уголовной ответственности необходимо составить декларацию и передать все наличные деньги "инкассатору", который вскоре приедет.
Поверив в происходящее, пенсионерка передала приехавшему курьеру 250 тысяч рублей. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность курьера. Им оказался 38-летний житель Грозного. На момент установления он уже находился под стражей в Москве — его задержали в районе Царицыно за аналогичное преступление.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — "мошенничество". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Полиция ищет остальных участников преступной схемы.
Ранее сообщалось, что нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юридической помощи.
