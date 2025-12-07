Неизвестный отравил почти 10 котов в Дзержинске Происшествия

Фото: Telegram-канал Алексея Алексеева

В Дзержинске Нижегородской области почти десять бездомных котов погибли в результате отравления. О происшествии сообщил в своём телеграм-канале местный блогер Алексей Алексеев.

По его словам, инцидент произошёл в подвале жилого дома №9, расположенного в переулке Учебный. Животные проживали там на постоянной основе и, по словам местных жителей, никому не мешали.

Один из жильцов рассказал, что коты вели себя спокойно, помогали бороться с грызунами, справляли нужду исключительно на улице, а не в подъезде. Соседи регулярно подкармливали их в специально обустроенном месте.

Однако недавно кто-то подбросил отраву, в результате чего все животные погибли. Жители требуют найти человека, причастного к этому жестокому поступку.

Ранее сообщалось, что глава Городца взял к себе домой котенка, спасенного из квартиры живодера в шинели. Напомним также, что живодера в шинели забрали в психбольницу.