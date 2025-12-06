Страшный пожар унес жизнь женщины в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС

В деревне Копнино Богородского округа произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 72 квадратных метра.

К сожалению, погибла женщина. Её личность в настоящее время устанавливается.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам дознания МЧС.

