Страшный пожар унес жизнь женщины в Нижегородской области

В деревне Копнино Богородского округа произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 72 квадратных метра.
К сожалению, погибла женщина. Её личность в настоящее время устанавливается.
Причины возгорания предстоит выяснить специалистам дознания МЧС.
