Более 1000 кубометров мусора убрали нижегородские волонтеры на субботниках Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В течение последних двух месяцев на территории Нижегородской области прошла серия субботников по очистке природных территорий от мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Было ликвидировано и подготовлено к утилизации более 1 000 кубометров мусора. Работы были организованы министерством экологии и природных ресурсов региона при активном участии нижегородского регионального отделения «Волонтеры Победы», работников коммунальных и лесных служб, а также учащиеся образовательных учреждений региона.

Экологические акции прошли в Богородском округе (село Афанасьево), Воротынском округе (село Каменка), Борском округе (деревня Темряшино), Сормовском районе Нижнего Новгорода (озеро Телеграфное), а также в Городецком, Балахнинском и Лысковском округах. Субботники являются частью системной работы в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

«Поддержание чистоты природных территорий — это наша общая ответственность. Благодаря активности жителей, волонтёров и профильных служб нам удаётся системно улучшать состояние экосистем региона. Такие субботники будут проводиться до наступления зимнего периода для обеспечения устойчивого экологического результата», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.

Совместными усилиями участники акций добились заметных результатов: ликвидировали крупные свалки, очистили десятки гектаров земли и собрали для вывоза 1 088 кубометров мусора. Ярким примером эффективности такой совместной работы стал недавний субботник в Городецком округе. Общими усилиями участникам удалось собрать и подготовить к утилизации 60 кубометров мусора, что внесло значительный вклад в сохранение экологического благополучия лесных и водоохранных зон региона.

«Мы искренне гордимся результатами наших совместных усилий! За два месяца нам удалось внести заметный вклад в экологию региона благодаря активной поддержке добровольцев, местных жителей и специалистов. Подобные инициативы помогают воспитывать ответственное отношение к окружающей среде и вдохновляют всё больше людей присоединяться к общему делу защиты природы», — поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».