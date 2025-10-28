Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2025 16:56Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе
28 октября 2025 16:38Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года более чем на 17%
28 октября 2025 16:26Энергетики сдали кровь в помощь нуждающимся детям и взрослым
28 октября 2025 16:24Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям
28 октября 2025 16:10Экопункты в Нижнем Новгороде и Дзержинске закрываются с 3 ноября
28 октября 2025 15:42Подведены итоги Первого Всероссийского агродиктанта
28 октября 2025 15:23Пограничное управление ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям набирает контрактников для прохождения воинской службы
28 октября 2025 14:47Власти ищут инвестора для застройки 46,6 га в Новинках
28 октября 2025 14:28Мобильный интернет около Нижегородской областной детской больницы стал быстрее
28 октября 2025 13:57Нижегородцам рассказали, как мошенники используют социальную инженерию
Общество

Более 1000 кубометров мусора убрали нижегородские волонтеры на субботниках

28 октября 2025 13:45 Общество
Более 1000 кубометров мусора убрали нижегородские волонтеры на субботниках

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В течение последних двух месяцев на территории Нижегородской области прошла серия субботников по очистке природных территорий от мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Было ликвидировано и подготовлено к утилизации более 1 000 кубометров мусора. Работы были организованы министерством экологии и природных ресурсов региона при активном участии нижегородского регионального отделения «Волонтеры Победы», работников коммунальных и лесных служб, а также учащиеся образовательных учреждений региона.

Экологические акции прошли в Богородском округе (село Афанасьево), Воротынском округе (село Каменка), Борском округе (деревня Темряшино), Сормовском районе Нижнего Новгорода (озеро Телеграфное), а также в Городецком, Балахнинском и Лысковском округах. Субботники являются частью системной работы в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

«Поддержание чистоты природных территорий — это наша общая ответственность. Благодаря активности жителей, волонтёров и профильных служб нам удаётся системно улучшать состояние экосистем региона. Такие субботники будут проводиться до наступления зимнего периода для обеспечения устойчивого экологического результата», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.

Совместными усилиями участники акций добились заметных результатов: ликвидировали крупные свалки, очистили десятки гектаров земли и собрали для вывоза 1 088 кубометров мусора. Ярким примером эффективности такой совместной работы стал недавний субботник в Городецком округе. Общими усилиями участникам удалось собрать и подготовить к утилизации 60 кубометров мусора, что внесло значительный вклад в сохранение экологического благополучия лесных и водоохранных зон региона.

«Мы искренне гордимся результатами наших совместных усилий! За два месяца нам удалось внести заметный вклад в экологию региона благодаря активной поддержке добровольцев, местных жителей и специалистов. Подобные инициативы помогают воспитывать ответственное отношение к окружающей среде и вдохновляют всё больше людей присоединяться к общему делу защиты природы», — поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух». 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Свалки Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных