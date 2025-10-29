Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора Политика

Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора Нижегородской области в интервью изданию Life.

Глава региона назвал три слова, которыми мог бы описать свой губернаторский путь. По его словам, это "вызов", "труд" и "удовлетворение".

"Можно еще наречиями поиграть: трудно, интересно, результативно", — добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что больше всего гордится изменением репутации и имиджа Нижегородской области, а также тем, что нижегородцы стали воспринимать себя как жителей успешного и динамично развивающегося региона.

Кроме того, он выделил превращение Нижнего Новгорода в туристический центр и рост промышленного производства и инвестиций.

"Нам удалось вырасти на 68 позиций в рейтинге инвестиционного климата", — подчеркнул Глеб Никитин.

При этом глава региона признал, что пока не удалось добиться роста рождаемости и положительного естественного прироста населения.

"То есть сделать так, чтобы люди массово хотели, могли увеличивать количество жителей нашего региона. Но я уверен, что этого результата обязательно достигнем", — сказал он.