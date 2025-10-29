Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Политика
29 октября 2025 13:14Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора
28 октября 2025 10:23Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания"
28 октября 2025 09:58Нижегородские депутаты предложили реорганизовать "Почту России"
27 октября 2025 16:17Ученые предлагают изменить систему нумерации созывов нижегородской Думы
24 октября 2025 22:44Нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области
24 октября 2025 17:16Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
24 октября 2025 11:24Айкосы также могут попасть под запрет в Нижегородской области
23 октября 2025 16:58Комиссия Госсовета РФ обсудила правила возвращения иностранных компаний
23 октября 2025 16:49Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины
23 октября 2025 15:54Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что
Политика

Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора

29 октября 2025 13:14 Политика
Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора

Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора Нижегородской области в интервью изданию Life.

Глава региона назвал три слова, которыми мог бы описать свой губернаторский путь. По его словам, это "вызов", "труд" и "удовлетворение".

"Можно еще наречиями поиграть: трудно, интересно, результативно", — добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что больше всего гордится изменением репутации и имиджа Нижегородской области, а также тем, что нижегородцы стали воспринимать себя как жителей успешного и динамично развивающегося региона.

Кроме того, он выделил превращение Нижнего Новгорода в туристический центр и рост промышленного производства и инвестиций.

"Нам удалось вырасти на 68 позиций в рейтинге инвестиционного климата", — подчеркнул Глеб Никитин.

При этом глава региона признал, что пока не удалось добиться роста рождаемости и положительного естественного прироста населения.

"То есть сделать так, чтобы люди массово хотели, могли увеличивать количество жителей нашего региона. Но я уверен, что этого результата обязательно достигнем", — сказал он.

Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
