Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора Нижегородской области в интервью изданию Life.
Глава региона назвал три слова, которыми мог бы описать свой губернаторский путь. По его словам, это "вызов", "труд" и "удовлетворение".
"Можно еще наречиями поиграть: трудно, интересно, результативно", — добавил Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что больше всего гордится изменением репутации и имиджа Нижегородской области, а также тем, что нижегородцы стали воспринимать себя как жителей успешного и динамично развивающегося региона.
Кроме того, он выделил превращение Нижнего Новгорода в туристический центр и рост промышленного производства и инвестиций.
"Нам удалось вырасти на 68 позиций в рейтинге инвестиционного климата", — подчеркнул Глеб Никитин.
При этом глава региона признал, что пока не удалось добиться роста рождаемости и положительного естественного прироста населения.
"То есть сделать так, чтобы люди массово хотели, могли увеличивать количество жителей нашего региона. Но я уверен, что этого результата обязательно достигнем", — сказал он.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+