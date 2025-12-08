Еще 5 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году

Фото:
Еще 5 муниципальных округов Нижегородской области получили оценки за работу по реализации национальных проектов в 2025 году. Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов региона. Исполнение может быть признано «отличным», «надлежащим», «удовлетворительным» или «неудовлетворительным».
Исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории Починковского, Сеченовского, Пильнинского, Воскресенского и Варнавинского муниципальных округов признано «отличным» и «надлежащим».
Согласно поручению губернатора Глеба Никитина качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при состоявшемся или прогнозируемом нарушении сроков реализации мероприятий по итогам 2025 года без объективных причин и оснований.
Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 12 нацпроектах: «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».
