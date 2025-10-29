Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

24 октября в городском округе Арзамас состоялось выездное заседание Клуба парламентских журналистов при Законодательном Собрании Нижегородской области. Клуб парламентских журналистов был создан по инициативе председателя регионального парламента Евгения Люлина. Поездка организована при непосредственном участии заместителя председателя Законодательного Собрания Дмитрия Краснова и заместителя председателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства и туризма Николая Упирвицкого.

В мероприятии приняли участие более двадцати представителей ведущих региональных и районных средств массовой информации. Главная цель - познакомить представителей ведущих СМИ региона с промышленным потенциалом Арзамаса.

«Мне невероятно нравится идея - показать Арзамас с разных сторон. Это уникальный город, заслуживающий такого внимания. В начале года мы видели Арзамас исторический. Благодаря команде губернатора и мэра при поддержке депутатов парламента центр города преобразился до неузнаваемости. Теперь мы видим Арзамас - промышленный! Его развивающиеся предприятия оборонной и гражданской отраслей. Город всегда был и остается городом-тружеником, где работают творческие и увлеченные люди. В следующий раз планируем посмотреть Арзамас сельскохозяйственный. Для России, пожалуй, это настоящий феномен, когда на одной территории так ярко представлены сразу несколько отраслей. Огромная благодарность жителям и руководству Арзамаса, которые вкладывают все силы, чтобы город стал настоящей жемчужиной», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Визит начался с посещения предприятия АО «Рикор Электроникс». Журналисты осмотрели современные производственные площади, которые составляют 50 тысяч квадратных метров. Генеральный директор Андрей Шперлинг рассказал, что особое внимание уделяется производству высокотехнологичной оснастки, такой как пресс-формы и штампы, для которой предприятие постоянно обновляет свой станочный парк. Также он отметил, что АО «Рикор Электроникс» в конце 2025 - начале 2026 года планирует начать первое в России производство корпусов для ноутбуков.

Численность сотрудников завода превышает 1000 человек и продолжает увеличиваться. Важным аспектом работы предприятия является подготовка будущих специалистов: за его счет оборудованы специализированные классы в школе №13 Арзамаса и в Нижегородском инженерно-экономическом университете, студенты проходят на заводе производственную практику, а для молодых специалистов на территории предприятия организовано общежитие. Средний возраст сотрудника составляет примерно 35 лет.

Следующей точкой маршрута стал ООО «Арзамасский литейно-механический завод «Старт». Представители СМИ увидели мощное производство полного цикла, которое включает литье цветных металлов и сложную металлообработку. Учредитель завода Анатолий Мигунов рассказал, что за последние 7 лет объем выпуска продукции на предприятии вырос в 10 раз. Было отмечено, что этот успех во многом связан с участием в федеральной программе «Производительность труда» и грамотной инвестиционной политикой. Доля поставок для автомобильной промышленности составляет 36%, а текущие инвестиции направлены на дальнейшее расширение: ведется строительство нового корпуса площадью 2700 квадратных метров.

Завершился визит на градообразующем предприятии - АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». Для гостей провели экскурсию по музею истории завода, который ведет свою летопись с 1957 года. Заместитель генеральный директора, директор по производству Алексей Телегин подчеркнул, что сегодня АПЗ – это многопрофильное высокотехнологичное предприятие, которое выпускает продукцию как специального, так и общепромышленного назначения, включая приборы учета ресурсов и медицинскую технику. На заводе работает около 8000 человек, и предприятие активно участвует в социальной и благотворительной жизни Арзамаса, поддерживая образование, спорт и культуру.

«Мы посетили три предприятия, каждое из которых имеет свою уникальную историю. Несмотря на разный возраст и специализацию - а это и электроника, и приборостроение, и металлообработка - все они демонстрируют общую динамику роста. Каждое из них ведет строительство новых мощностей, запускает современное оборудование. Этот рост, безусловно, является следствием воли и трудолюбия коллективов, руководителей и собственников. Однако важную роль играют и меры государственной поддержки, которые позволяют предприятиям, несмотря на высокие кредитные ставки, обновлять производство, расширяться и осваивать выпуск востребованной продукции. Арзамас – не только исторический и духовный центр, с середины прошлого века город стал крупным и серьезным промышленным центром. В этой поездке мы показали лишь часть масштабной картины. Здесь есть еще ряд высокотехнологичных предприятий, изучение которых не уместится в один день», - рассказал заместитель председателя комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризму Николай Упирвицкий.

Кроме того, в Арзамасе успешно работает координирующая организация, объединяющая промышленный потенциал округа - Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие». В октябре этого года ассоциация отметила 30-летний юбилей. Сегодня в ее состав входят 34 предприятия и организации, являющиеся основными работодателями и налогоплательщиками округа. Ассоциация служит эффективной площадкой для диалога бизнеса с властью, совместного решения вопросов кадрового обеспечения, поддержки социальных и благотворительных.