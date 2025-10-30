Руководство бывшего нижегородского регоператора по вывозу ТКО получило условку Происшествия

Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО "Экостандарт") и нынешнего руководителя компании. Оба признаны виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что с апреля по декабрь 2020 года обвиняемые предоставили в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области недостоверную информацию, чтобы незаконно получить бюджетные субсидии.

В результате этих действий региональный бюджет понес ущерб в размере более 13 млн рублей.

Оба обвиняемых признали свою вину, раскаялись и полностью возместили нанесенный ущерб. Суд учел эти обстоятельства при вынесении приговора.

Суд назначил одному из них три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в 100 тысяч рублей. Второй получил пять лет условно с испытательным сроком три года и штрафом в 400 тысяч рублей.

Напомним, что летом 2023 года "Экостандарт" лишился статуса регоператора из-за регулярного невывоза мусора в Нижегородской области.

