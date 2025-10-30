"Ростелеком" и нижегородские педагоги обсудили способы защиты школьников от киберугроз Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» организовал семинар по кибербезопасности для преподавателей нижегородских общеобразовательных школ. Встреча педагогов с представителями провайдера прошла в школе № 189 при поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В дискуссии по темам взаимопонимания взрослых и детей и роли учителя в формировании у школьников навыков грамотного поведения в интернете приняли участие более 350 социальных педагогов, психологов и заместителей директоров по воспитательной работе.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Тему детского кибербеза мы не просто поддерживаем, но и формируем в регионе уже несколько лет. Эта встреча со школьными наставниками, психологами стала и самой масштабной, и самой насыщенной, вместив в себя просмотр проникновенного фильма, интерактивную лекцию с сессией вопросов и ответов, практическую презентацию нашей новой игры “Безопасный интернет”. Красной линией в этой встрече прошла важная для всех нас, и родителей, и педагогов, мысль — детский кибербез начинается с доверия между поколениями, с умения говорить на одном “цифровом” языке, с искреннего интереса взрослых к миру ребенка, к его повседневности».

Директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Зорина рассказала учителям о рисках онлайн-зависимости у школьников и дала рекомендации, как сделать виртуальную жизнь ребенка безопасной.

Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня цифровая жизнь стала повседневностью, и возврата назад уже не будет. Педагогам важно овладеть основами кибербезопасности, чтобы помогать детям оберегать личные данные, заботиться о репутации, а порой даже обеспечивать безопасность и свободу. Мы предлагаем взрослым осваивать цифровой мир вместе с детьми. Совместный опыт научит ребенка анализировать информацию, отличать факты от вымысла и формировать собственное мнение».

Марина Евстигнеева, заместитель директора школы № 174:

«Многим из нас необходимо постоянно повышать свою киберграмотность, чтобы подавать ученикам пример безопасного поведения в цифровом мире. Родителям важно находить больше возможностей для доверительного общения со своими детьми».

Нижегородские учителя посмотрели второй сезон социального кинопроекта «Потому что мы семья», созданного при участии провайдера. Герои документального фильма, обычные нижегородцы, делились с экрана мнениями о доверии в семье, о способности детей и взрослых слышать и понимать друг друга.

Каждая школа Нижнего Новгорода получила экземпляр настольной игры «Безопасный интернет», разработанной для повышения киберграмотности школьников при содействии «Ростелекома». Также представители компании анонсировали городской чемпионат среди школ по этой обучающей игре.