Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2025 13:10Многодетные нижегородцы смогут бесплатно парковать все автомобили
30 октября 2025 12:40Режим повышенной готовности введен около аварийного дома в Сормове
30 октября 2025 12:25Фейки — пандемия XXI века: в Москве обсудили, как с ней бороться
30 октября 2025 12:12"Ростелеком" и нижегородские педагоги обсудили способы защиты школьников от киберугроз
30 октября 2025 12:07"Мама, почини меня": история нижегородского мальчика с редким заболеванием кожи
30 октября 2025 12:00Нижегородцев будут привлекать к ответственности за мусор с помощью камер
30 октября 2025 11:52Интерактивная программа "Будь здоров": кстовским школьникам рассказали о ЗОЖ
30 октября 2025 11:26ЗСНО предложило ввести запрет на продажу устройств нагревания табака
30 октября 2025 11:19Новые ограничения на продажу энергетиков утвердили в Нижегородской области
30 октября 2025 11:11Билайн признали самым безопасным оператором
Общество

"Ростелеком" и нижегородские педагоги обсудили способы защиты школьников от киберугроз

30 октября 2025 12:12 Общество
Ростелеком и нижегородские педагоги обсудили способы защиты школьников от киберугроз

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» организовал семинар по кибербезопасности для преподавателей нижегородских общеобразовательных школ. Встреча педагогов с представителями провайдера прошла в школе № 189 при поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В дискуссии по темам взаимопонимания взрослых и детей и роли учителя в формировании у школьников навыков грамотного поведения в интернете приняли участие более 350 социальных педагогов, психологов и заместителей директоров по воспитательной работе.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Тему детского кибербеза мы не просто поддерживаем, но и формируем в регионе уже несколько лет. Эта встреча со школьными наставниками, психологами стала и самой масштабной, и самой насыщенной, вместив в себя просмотр проникновенного фильма, интерактивную лекцию с сессией вопросов и ответов, практическую презентацию нашей новой игры “Безопасный интернет”. Красной линией в этой встрече прошла важная для всех нас, и родителей, и педагогов, мысль — детский кибербез начинается с доверия между поколениями, с умения говорить на одном “цифровом” языке, с искреннего интереса взрослых к миру ребенка, к его повседневности».

Директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Зорина рассказала учителям о рисках онлайн-зависимости у школьников и дала рекомендации, как сделать виртуальную жизнь ребенка безопасной.

Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня цифровая жизнь стала повседневностью, и возврата назад уже не будет. Педагогам важно овладеть основами кибербезопасности, чтобы помогать детям оберегать личные данные, заботиться о репутации, а порой даже обеспечивать безопасность и свободу. Мы предлагаем взрослым осваивать цифровой мир вместе с детьми. Совместный опыт научит ребенка анализировать информацию, отличать факты от вымысла и формировать собственное мнение».

Марина Евстигнеева, заместитель директора школы № 174:

«Многим из нас необходимо постоянно повышать свою киберграмотность, чтобы подавать ученикам пример безопасного поведения в цифровом мире. Родителям важно находить больше возможностей для доверительного общения со своими детьми».

Нижегородские учителя посмотрели второй сезон социального кинопроекта «Потому что мы семья», созданного при участии провайдера. Герои документального фильма, обычные нижегородцы, делились с экрана мнениями о доверии в семье, о способности детей и взрослых слышать и понимать друг друга.

Каждая школа Нижнего Новгорода получила экземпляр настольной игры «Безопасный интернет», разработанной для повышения киберграмотности школьников при содействии «Ростелекома». Также представители компании анонсировали городской чемпионат среди школ по этой обучающей игре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кибербезопасность Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных