Нижегородский сенатор Вайнберг записал новый хит с Шаманом

Фото:
Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг написал новую песню, которую исполнит вместе с певцом Shaman (Ярославом Дроновым). Об этом он сообщил 30 октября на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам Вайнберга, композиция была написана по просьбе совета "Нижегородского землячества" специально к Дню народного единства.
"4 ноября мы презентуем новую песню вместе с Шаманом, мы ее исполнили дуэтом, в национальном центре "Россия", — отметил экс-гитарист группы "Любэ".
Напомним, ранее авторская песня Александра Вайнберга стала саундтреком к военному фильму "В списках не значился" (12+). Песню "Минута Молчания" исполнил сам автор, а также Николай Расторгуев и Shaman.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+