Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 октября 2025 18:27Нижегородский сенатор Вайнберг записал новый хит с Шаманом
30 октября 2025 17:55Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ появился на сайте приволжского полпреда
30 октября 2025 14:20Нижегородцы смогут бесплатно сходить в госмузеи в День народного единства
30 октября 2025 12:52Выставка о героях тыла открылась в Воротынце
30 октября 2025 10:28Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
30 октября 2025 10:01Евгений Люлин: "Народные промыслы – наш культурный код, который нужно бережно сохранять"
30 октября 2025 09:00Еще 15 млн рублей направят на ремонт Дома Гурова в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 14:53Проект гостиничного комплекса на набережной Городца прошел экспертизу
29 октября 2025 11:58В ПФО стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни великой страны. С любовью из Приволжья"
29 октября 2025 09:00Три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Нижегородский сенатор Вайнберг записал новый хит с Шаманом

30 октября 2025 18:27 Культура и отдых
Нижегородский сенатор Вайнберг записал новый хит с Шаманом

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг написал новую песню, которую исполнит вместе с певцом Shaman (Ярославом Дроновым). Об этом он сообщил 30 октября на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Вайнберга, композиция была написана по просьбе совета "Нижегородского землячества" специально к Дню народного единства.

"4 ноября мы презентуем новую песню вместе с Шаманом, мы ее исполнили дуэтом, в национальном центре "Россия", — отметил экс-гитарист группы "Любэ".

Напомним, ранее авторская песня Александра Вайнберга стала саундтреком к военному фильму "В списках не значился" (12+). Песню "Минута Молчания" исполнил сам автор, а также Николай Расторгуев и Shaman.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Вайнберг Музыка
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 11:58В ПФО стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни великой страны. С любовью из Приволжья"
29 сентября 2025 17:57Нижегородский "Марширующий оркестр" стал лучшим в международном конкурсе детских духовых оркестров
17 июня 2025 13:34Александр Вайнберг встретился с ветеранами СВО в КУПНО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных