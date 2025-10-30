Нижегородский сенатор Вайнберг записал новый хит с Шаманом Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг написал новую песню, которую исполнит вместе с певцом Shaman (Ярославом Дроновым). Об этом он сообщил 30 октября на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Вайнберга, композиция была написана по просьбе совета "Нижегородского землячества" специально к Дню народного единства.

"4 ноября мы презентуем новую песню вместе с Шаманом, мы ее исполнили дуэтом, в национальном центре "Россия", — отметил экс-гитарист группы "Любэ".

Напомним, ранее авторская песня Александра Вайнберга стала саундтреком к военному фильму "В списках не значился" (12+). Песню "Минута Молчания" исполнил сам автор, а также Николай Расторгуев и Shaman.